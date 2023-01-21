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Чим замінити мариновані огірки у вінегреті, щоб салат заграв новими фарбами: неочікуваний рецепт від Клопотенко (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Вінегрет з квасолею і спеціями - простий рецепт Новина оновлена 21 січня 2023, 12:35
Вінегрет з квасолею і спеціями - простий рецепт. Фото food.segodnya.ua

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Салат вінегрет настільки звична нам страва, що змінити його рецепт дуже складно. Але урізноманітнити вінегрет можна як за допомогою цікавої заправки, так і зміною інгредієнтів до салату.

Ми пропонуємо приготувати страву без маринованих огірків. Натомість додати до рецептури консервовану квасолю. Простим рецептом незвичайного, але і смачного вінегрету поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Як приготувати вінегрет з квасолею

Інгредієнти:

  • 2 відварених картоплі
  • 1 велика морква
  • 2 відварних буряки
  • 1 ст. л. американської гірчиці
  • 1 ст. л. винного оцту
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 250 г білої консервованої квасолі
  • 2 ч. л. суміші трав для салатів
  • сіль та перець до смаку

Приготування:

  1. Відварюємо картоплю, моркву і буряк. Нарізаємо овочі крупними шматочками. Викладаємо у миску.
  2. Зливаємо воду з бляшанки з консервованою квасолею і додаємо в миску до овочів.
  3. Робимо соус. У миску викладаємо гірчицю, додаємо винний оцет і дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливаємо олію, перемішуючи вінчиком.
  4. Додаємо суміш трав для салатів в миску та перемішуємо.
  5. Заправляємо вінегрет соусом і ще раз ретельно перемішуємо. Додаємо сіль й перець до смаку, якщо є потреба.

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Теги:
#Рецепт #Салати #Вінегрет