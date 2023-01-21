Чим замінити мариновані огірки у вінегреті, щоб салат заграв новими фарбами: неочікуваний рецепт від Клопотенко (відео)

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Салат вінегрет настільки звична нам страва, що змінити його рецепт дуже складно. Але урізноманітнити вінегрет можна як за допомогою цікавої заправки, так і зміною інгредієнтів до салату.

Ми пропонуємо приготувати страву без маринованих огірків. Натомість додати до рецептури консервовану квасолю. Простим рецептом незвичайного, але і смачного вінегрету поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Як приготувати вінегрет з квасолею

Інгредієнти:

2 відварених картоплі

1 велика морква

2 відварних буряки

1 ст. л. американської гірчиці

1 ст. л. винного оцту

4 ст. л. оливкової олії

250 г білої консервованої квасолі

2 ч. л. суміші трав для салатів

сіль та перець до смаку

Приготування:

Відварюємо картоплю, моркву і буряк. Нарізаємо овочі крупними шматочками. Викладаємо у миску. Зливаємо воду з бляшанки з консервованою квасолею і додаємо в миску до овочів. Робимо соус. У миску викладаємо гірчицю, додаємо винний оцет і дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливаємо олію, перемішуючи вінчиком. Додаємо суміш трав для салатів в миску та перемішуємо. Заправляємо вінегрет соусом і ще раз ретельно перемішуємо. Додаємо сіль й перець до смаку, якщо є потреба.

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