Чим замінити мариновані огірки у вінегреті, щоб салат заграв новими фарбами: неочікуваний рецепт від Клопотенко (відео)
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Салат вінегрет настільки звична нам страва, що змінити його рецепт дуже складно. Але урізноманітнити вінегрет можна як за допомогою цікавої заправки, так і зміною інгредієнтів до салату.
Ми пропонуємо приготувати страву без маринованих огірків. Натомість додати до рецептури консервовану квасолю. Простим рецептом незвичайного, але і смачного вінегрету поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Як приготувати вінегрет з квасолею
Інгредієнти:
- 2 відварених картоплі
- 1 велика морква
- 2 відварних буряки
- 1 ст. л. американської гірчиці
- 1 ст. л. винного оцту
- 4 ст. л. оливкової олії
- 250 г білої консервованої квасолі
- 2 ч. л. суміші трав для салатів
- сіль та перець до смаку
Приготування:
- Відварюємо картоплю, моркву і буряк. Нарізаємо овочі крупними шматочками. Викладаємо у миску.
- Зливаємо воду з бляшанки з консервованою квасолею і додаємо в миску до овочів.
- Робимо соус. У миску викладаємо гірчицю, додаємо винний оцет і дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливаємо олію, перемішуючи вінчиком.
- Додаємо суміш трав для салатів в миску та перемішуємо.
- Заправляємо вінегрет соусом і ще раз ретельно перемішуємо. Додаємо сіль й перець до смаку, якщо є потреба.
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