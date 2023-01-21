Чем заменить маринованные огурцы в винегрете, чтобы салат заиграл новыми красками: неожиданный рецепт от Клопотенка (видео)

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Салат винегрет настолько привычное нам блюдо, что изменить его рецепт очень сложно. Но разнообразить винегрет можно как с помощью интересной заправки, так и сменой ингредиентов к салату.

Мы предлагаем приготовить блюдо без маринованных огурцов. Вместо этого добавить к рецептуре консервированную фасоль. Простым рецептом необычного, но и вкусного винегрета поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как приготовить винегрет с фасолью

Ингредиенты:

2 отварных картофеля

1 большая морковь

2 отварных свеклы

1 ст. л. американской горчицы

1 ст. л. винного уксуса

4 ст. л. оливкового масла

250 г белой консервированной фасоли

2 ч. л. смеси трав для салатов

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отвариваем картофель, морковь и свеклу. Нарезаем овощи крупными кусочками. Выкладываем в миску. Сливаем воду из жестяной банки с консервированной фасолью и добавляем в миску к овощам. Делаем соус. В миску выкладываем горчицу, добавляем винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливаем растительное масло, перемешивая венчиком. Добавляем смесь трав для салатов в миску и перемешиваем. Заправляем винегрет соусом и снова тщательно перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу, в случае необходимости.

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