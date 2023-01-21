Чем заменить маринованные огурцы в винегрете, чтобы салат заиграл новыми красками: неожиданный рецепт от Клопотенка (видео)
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Салат винегрет настолько привычное нам блюдо, что изменить его рецепт очень сложно. Но разнообразить винегрет можно как с помощью интересной заправки, так и сменой ингредиентов к салату.
Мы предлагаем приготовить блюдо без маринованных огурцов. Вместо этого добавить к рецептуре консервированную фасоль. Простым рецептом необычного, но и вкусного винегрета поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Как приготовить винегрет с фасолью
Ингредиенты:
- 2 отварных картофеля
- 1 большая морковь
- 2 отварных свеклы
- 1 ст. л. американской горчицы
- 1 ст. л. винного уксуса
- 4 ст. л. оливкового масла
- 250 г белой консервированной фасоли
- 2 ч. л. смеси трав для салатов
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отвариваем картофель, морковь и свеклу. Нарезаем овощи крупными кусочками. Выкладываем в миску.
- Сливаем воду из жестяной банки с консервированной фасолью и добавляем в миску к овощам.
- Делаем соус. В миску выкладываем горчицу, добавляем винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливаем растительное масло, перемешивая венчиком.
- Добавляем смесь трав для салатов в миску и перемешиваем.
- Заправляем винегрет соусом и снова тщательно перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу, в случае необходимости.
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