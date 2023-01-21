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Чем заменить маринованные огурцы в винегрете, чтобы салат заиграл новыми красками: неожиданный рецепт от Клопотенка (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Винегрет с фасолью и специями – простой рецепт
Винегрет с фасолью и специями – простой рецепт. Фото food.segodnya.ua

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Салат винегрет настолько привычное нам блюдо, что изменить его рецепт очень сложно. Но разнообразить винегрет можно как с помощью интересной заправки, так и сменой ингредиентов к салату.

Мы предлагаем приготовить блюдо без маринованных огурцов. Вместо этого добавить к рецептуре консервированную фасоль. Простым рецептом необычного, но и вкусного винегрета поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как приготовить винегрет с фасолью

Ингредиенты:

  • 2 отварных картофеля
  • 1 большая морковь
  • 2 отварных свеклы
  • 1 ст. л. американской горчицы
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 250 г белой консервированной фасоли
  • 2 ч. л. смеси трав для салатов
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отвариваем картофель, морковь и свеклу. Нарезаем овощи крупными кусочками. Выкладываем в миску.
  2. Сливаем воду из жестяной банки с консервированной фасолью и добавляем в миску к овощам.
  3. Делаем соус. В миску выкладываем горчицу, добавляем винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливаем растительное масло, перемешивая венчиком.
  4. Добавляем смесь трав для салатов в миску и перемешиваем.
  5. Заправляем винегрет соусом и снова тщательно перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу, в случае необходимости.

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#Рецепт #Салаты #Винегрет