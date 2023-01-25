Відмінна заміна ковбасі: як за 12 хвилин приготувати курячу грудку на святковий стіл

Куряче філе виходить соковитим та смачним

На новорічному столі не обійтися без м’ясних страв. Можна приготувати смачний холодець або фаршировану качку з фруктами, але це вимагає багато часу і зусиль. Проте вихід є — приготуйте курячу грудку, яка стане чудовою заміною ковбаси.

Варіантом для тих, хто хоче замінити ковбасу більш корисним продуктом, поділилася кухар Наталія Калніна на своєму Youtube-каналі. Величезна перевага цього рецепту в тому, що готується страва лише 12 хвилин.

Як приготувати курячу грудку на бутерброди за 12 хвилин

Інгредієнти

Куряче філе — 400-500 г

Сіль – 1 ч.л.

Часник – 2-3 зуб.

Паприка солодка – 1 ч.л.

Куркума – 1/3 ч.л.

Чорний перець – 1/3 ч.л.

Приправа для курки – 1/2 ч.л.

Приготування

Курячі грудки помити, очистити від зайвого жиру. Потім подрібнити невеликими шматочками часник і покласти під мале філе, закріпивши дерев’яною шпажкою. Ще частину необхідно вставити у філе за допомогою ножа. В окремій місткості змішати сіль, паприку, чорний перець, куркуму та приправу для курки. Отриманою сумішшю натираємо курячі грудки й складаємо в посудину для мікрохвильової печі (якщо готуватимемо з її допомогою — ставимо на 600 Ватт і готуємо всього 12 хвилин). Якщо мікрохвильової печі немає, то грудку можна приготувати на плиті в молоці. Його потрібно взяти стільки ж, скільки за вагою ваша грудка (на 500 грамів беремо 500 мілілітрів). Довести на плиті до кипіння та помістити туди грудку. Варимо лише одну хвилину, потім знімаємо з вогню, накриваємо кришкою і добре укутуємо. У такому вигляді залишаємо на дві години до повного вистигання.

Відеорецепт

Як приготувати курячу грудку замість ковбаси

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