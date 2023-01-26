Суперпростий рецепт приголомшливих пиріжків з яблуками: виходять смачніше, ніж у бабусі: (відео)

Приготувати смачні пиріжки за цим рецептом дуже просто

Смак пиріжків із яблуками, які готувала у дитинстві бабуся, пам’ятають усі. Приготувати цю смакоту можна і самим. Зазвичай для пиріжків потрібно використовувати дріжджі, але є спосіб відмовитися від цього інгредієнта.

Рецептом смажених пиріжків із яблуками на кефірі ділиться кулінарний Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Рецепт тіста універсальний, тож можна готувати пиріжки як з солодкою начинкою, так і солоною. З мінімальною кількістю продуктів у вас вийде ціла гора смачних пиріжків із яблуками.

Інгредієнти :

750 г борошна

500 мл кефіру

1 ч. л. соди

Цукор — 2 ст. л. (для тісті) та 100 г (для начинки)

Дрібка солі

6 шт. великих яблук

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Щоб зробити тісто, виливаємо в ємність нагрітий до теплого стану кефір. До нього додаємо сіль та цукор, перемішуємо. Окремо просіюємо борошно, до нього додаємо соду, перемішуємо. Потім борошно невеликими частинами додаємо в кефір і замішуємо м’яке та еластичне тісто. Кладемо його в ємність, присипану борошном, накриваємо рушником і ставимо відпочити на 20 хвилин. Для начинки яблука промиваємо, просушуємо. Натираємо на грубій тертці, викладаємо на друшляк, який ставимо в миску. Це потрібно для того, щоб із яблук стікав зайвий яблучний сік. Коли тісто відпочило, розрізаємо його на 3 частини, з одним працюємо, дві інші кладемо назад у ємність та накриваємо рушником. Присипаємо поверхню борошном, розкочуємо шматок тіста качалкою і нарізаємо рівні шматки. Розкочуємо кожен у коло, не дуже тонко. На кожне коло викладаємо яблука та присипаємо цукром (приблизно по 1 ч. л.), защипуємо краї, таким чином формуючи пиріжок. Заклацуйте краї так, щоб не потрапила начинка в шов. Розігріваємо сковороду, наливаємо олію, викладаємо пиріжки швом вниз. Обсмажуємо на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору.

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