Виходить набагато смачнішим за капусту: простий рецепт квашеного буряка

Така закуска доповнить будь-який обід та вечерю

Кожна сім’я має свій рецепт квашеної капусти, але не менш смачним у такому вигляді виходить інший доступний овоч — буряк. У квашеному вигляді цей коренеплід можна вживати як закуску або навіть додавати в борщ, адже там буряк — обов’язковий інгредієнт. Заготовляти квашені буряки на зиму було прийнято ще у наших бабусь.

Простий рецепт квашеного буряка розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. Зробити цю заготівлю зможе кожен без зайвого клопоту. Квашений буряк виходить смачним і в міру кислим. Вже через пару тижнів ви отримуєте корисну страву, яка доповнить будь-яку вечерю та обід.

Рецепт квашеного буряку

Складові:

1 кг буряків,

1 л води

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк помити та нарізати шматочками. Воду змішати із сіллю та залити цим розчином коренеплід. Зверху поставити гніт і залишити у такому вигляді протягом двох тижнів. При цьому постійно потрібно знімати піну, яка утворюватиметься. Зберігати закваску у темному та прохолодному місці.

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