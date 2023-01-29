Рус

Виходить набагато смачнішим за капусту: простий рецепт квашеного буряка

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Квашений буряк Новина оновлена 29 січня 2023, 18:38
Квашений буряк. Фото takprosto.cc

Така закуска доповнить будь-який обід та вечерю

Кожна сім’я має свій рецепт квашеної капусти, але не менш смачним у такому вигляді виходить інший доступний овоч — буряк. У квашеному вигляді цей коренеплід можна вживати як закуску або навіть додавати в борщ, адже там буряк — обов’язковий інгредієнт. Заготовляти квашені буряки на зиму було прийнято ще у наших бабусь.

Простий рецепт квашеного буряка розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. Зробити цю заготівлю зможе кожен без зайвого клопоту. Квашений буряк виходить смачним і в міру кислим. Вже через пару тижнів ви отримуєте корисну страву, яка доповнить будь-яку вечерю та обід.

Рецепт квашеного буряку

Складові:

  • 1 кг буряків,
  • 1 л води
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Буряк помити та нарізати шматочками. Воду змішати із сіллю та залити цим розчином коренеплід.
  2. Зверху поставити гніт і залишити у такому вигляді протягом двох тижнів. При цьому постійно потрібно знімати піну, яка утворюватиметься.
  3. Зберігати закваску у темному та прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом баклажанів по-грузинськи. Таку закуску можна подати навіть на святковий стіл. А також ми писали, як швидко та смачно замаринувати рибу до будь-якого гарніру.

Теги:
#Рецептор #Буряк