Выходит намного вкуснее капусты: простой рецепт квашеной свеклы

Такая закуска дополнит любой обед и ужин

У каждой семьи есть свой рецепт квашеной капусты, но не менее вкусным в таком виде получается другой доступный овощ — свекла. В квашеном виде этот корнеплод можно употреблять в качестве закуски или даже добавлять в борщ, ведь там свекла — обязательный ингредиент. Заготавливать квашеную свеклу на зиму было принято еще у наших бабушек.

Простой рецепт квашеной свеклы рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Сделать эту заготовку сможет каждый без лишних хлопот. Квашеная свекла получается вкусной и в меру кислой. Уже спустя пару недель вы получаете полезное блюдо, которое дополнит любой ужин и обед.

Рецепт квашеной свеклы

Ингредиенты:

1 кг свеклы,

1 л воды,

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу помыть и нарезать кусочками. Воду смешать с солью и залить этим раствором корнеплод. Сверху поставить фитиль и оставить в таком виде в течение двух недель. При этом постоянно нужно снимать пену, которая будет образовываться. Хранить закваску в темном и прохладном месте.

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