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Як приготувати легкий, ароматний суп на гомілках: простий рецепт (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Смачний супчик на курячих гомілках
Смачний супчик на курячих гомілках. Фото youtube.com

Фудблогер поділився секретами приготування смачного супчику

Відмінне рішення для обіду, або вечері — суп на курячих гомілках. Легка перша страва з овочами та макаронами сподобається всім членам сім'ї!

Український фудблогер Анна (@anny.cooking) поділилась секретами приготування смачного супу, а також опублікувала покроковий рецепт рідкої страви на курячих гомілках.

Як приготувати суп на гомілках: секрети

  1. Щоб не виловлювати перець з супу — кладіть його в чайник пакетик, і потім виймайте. Туди ж можна покласти лаврові листочки і часник.
  2. Щоб суп був прозорий, знімайте пінку під час варіння гомілок.
  3. Готується суп без засмажки, тому щоб колір був яскравіший, дайте в кінці дрібку куркуми. Зелень обов‘язкова, буде суп з насиченішим смаком.

Рецепт супу на курячих гомілках

Інгредієнти на 2 л:

  • 1,5 л води
  • 2 гомілки
  • 2 лаврових листочки
  • 2-3 зубчики часнику
  • 3-4 невеликі картоплі
  • 1 довга морква
  • 2 ст.л. макаронів "павутинка"
  • перець чорний горошок і духмяний
  • зелень
  • дрібка куркуми

Приготування:

  1. Гомілки, часник, лаврові листочки і перець варимо від закипання 20-30 хв, можна й довше, бульйон буде насиченіше. Після варіння все виймаємо з бульйону.
  2. Додаємо нарізану картоплю, моркву і варимо 10 хв.
  3. Додаємо сіль, зелень, макарони, подрібнене м‘ясо з гомілок, дрібку куркуми і варимо ще 1-2 хв.
  4. Готовому супчику даємо постояти перед вживанням 30 хв-1 годину.

Раніше український кулінар Єлизавета Глінська поділилася рецептом ароматного горохового супу з галушками. Зігріє в морозну зиму.

Теги:
#Рецепт #Супи #Курячі гомілки