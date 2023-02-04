Як приготувати легкий, ароматний суп на гомілках: простий рецепт (відео)

Фудблогер поділився секретами приготування смачного супчику

Відмінне рішення для обіду, або вечері — суп на курячих гомілках. Легка перша страва з овочами та макаронами сподобається всім членам сім'ї!

Український фудблогер Анна (@anny.cooking) поділилась секретами приготування смачного супу, а також опублікувала покроковий рецепт рідкої страви на курячих гомілках.

Як приготувати суп на гомілках: секрети

Щоб не виловлювати перець з супу — кладіть його в чайник пакетик, і потім виймайте. Туди ж можна покласти лаврові листочки і часник. Щоб суп був прозорий, знімайте пінку під час варіння гомілок. Готується суп без засмажки, тому щоб колір був яскравіший, дайте в кінці дрібку куркуми. Зелень обов‘язкова, буде суп з насиченішим смаком.

Рецепт супу на курячих гомілках

Інгредієнти на 2 л:

1,5 л води

2 гомілки

2 лаврових листочки

2-3 зубчики часнику

3-4 невеликі картоплі

1 довга морква

2 ст.л. макаронів "павутинка"

перець чорний горошок і духмяний

зелень

дрібка куркуми

Приготування:

Гомілки, часник, лаврові листочки і перець варимо від закипання 20-30 хв, можна й довше, бульйон буде насиченіше. Після варіння все виймаємо з бульйону. Додаємо нарізану картоплю, моркву і варимо 10 хв. Додаємо сіль, зелень, макарони, подрібнене м‘ясо з гомілок, дрібку куркуми і варимо ще 1-2 хв. Готовому супчику даємо постояти перед вживанням 30 хв-1 годину.

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