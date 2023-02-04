Як приготувати легкий, ароматний суп на гомілках: простий рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Фудблогер поділився секретами приготування смачного супчику
Відмінне рішення для обіду, або вечері — суп на курячих гомілках. Легка перша страва з овочами та макаронами сподобається всім членам сім'ї!
Український фудблогер Анна (@anny.cooking) поділилась секретами приготування смачного супу, а також опублікувала покроковий рецепт рідкої страви на курячих гомілках.
Як приготувати суп на гомілках: секрети
- Щоб не виловлювати перець з супу — кладіть його в чайник пакетик, і потім виймайте. Туди ж можна покласти лаврові листочки і часник.
- Щоб суп був прозорий, знімайте пінку під час варіння гомілок.
- Готується суп без засмажки, тому щоб колір був яскравіший, дайте в кінці дрібку куркуми. Зелень обов‘язкова, буде суп з насиченішим смаком.
Рецепт супу на курячих гомілках
Інгредієнти на 2 л:
- 1,5 л води
- 2 гомілки
- 2 лаврових листочки
- 2-3 зубчики часнику
- 3-4 невеликі картоплі
- 1 довга морква
- 2 ст.л. макаронів "павутинка"
- перець чорний горошок і духмяний
- зелень
- дрібка куркуми
Приготування:
- Гомілки, часник, лаврові листочки і перець варимо від закипання 20-30 хв, можна й довше, бульйон буде насиченіше. Після варіння все виймаємо з бульйону.
- Додаємо нарізану картоплю, моркву і варимо 10 хв.
- Додаємо сіль, зелень, макарони, подрібнене м‘ясо з гомілок, дрібку куркуми і варимо ще 1-2 хв.
- Готовому супчику даємо постояти перед вживанням 30 хв-1 годину.
Раніше український кулінар Єлизавета Глінська поділилася рецептом ароматного горохового супу з галушками. Зігріє в морозну зиму.