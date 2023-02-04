Как приготовить легкий, ароматный суп на голенях: простой рецепт (видео)
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Фудблогер поделился секретами приготовления вкусного супчика
Отличное решение для обеда или ужина – суп на куриных голенях. Легкое первое блюдо с овощами и макаронами понравится всем членам семьи!
Украинский фудблогер Анна (@anny.cooking) поделилась секретами приготовления вкусного супа, а также опубликовала пошаговый рецепт жидкого блюда на куриных голенях.
Как приготовить суп на голенях: секреты
- Чтобы не вылавливать перец из супа – кладите его в чайник пакетик, и затем вынимайте. Туда же можно положить лавровые листики и чеснок.
- Чтобы суп был прозрачен, снимайте пенку во время варки голеней.
- Готовится суп без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче, дайте в конце щепотку куркумы. Зелень обязательна, будет суп с более насыщенным вкусом.
Рецепт супа на куриных голенях
Ингредиенты на 2 л:
- 1,5 л воды
- 2 голени
- 2 лавровых листочка
- 2-3 зубчика чеснока
- 3-4 небольших картофеля
- 1 длинная морковь
- 2 ст.л. макарон "паутинка"
- перец черный горошек и ароматный
- зелень
- щепотка куркумы
Приготовление:
- Голени, чеснок, лавровые листики и перец варим от закипания 20-30 мин, можно и дольше, бульон будет насыщеннее. После варки все вынимаем из бульона.
- Добавляем нарезанный картофель, морковь и варим 10 мин.
- Добавляем соль, зелень, макароны, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варим еще 1-2 мин.
- Готовому супчику даем постоять перед употреблением 30 мин-1 час.
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