Как приготовить легкий, ароматный суп на голенях: простой рецепт (видео)

Фудблогер поделился секретами приготовления вкусного супчика

Отличное решение для обеда или ужина – суп на куриных голенях. Легкое первое блюдо с овощами и макаронами понравится всем членам семьи!

Украинский фудблогер Анна (@anny.cooking) поделилась секретами приготовления вкусного супа, а также опубликовала пошаговый рецепт жидкого блюда на куриных голенях.

Как приготовить суп на голенях: секреты

Чтобы не вылавливать перец из супа – кладите его в чайник пакетик, и затем вынимайте. Туда же можно положить лавровые листики и чеснок. Чтобы суп был прозрачен, снимайте пенку во время варки голеней. Готовится суп без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче, дайте в конце щепотку куркумы. Зелень обязательна, будет суп с более насыщенным вкусом.

Рецепт супа на куриных голенях

Ингредиенты на 2 л:

1,5 л воды

2 голени

2 лавровых листочка

2-3 зубчика чеснока

3-4 небольших картофеля

1 длинная морковь

2 ст.л. макарон "паутинка"

перец черный горошек и ароматный

зелень

щепотка куркумы

Приготовление:

Голени, чеснок, лавровые листики и перец варим от закипания 20-30 мин, можно и дольше, бульон будет насыщеннее. После варки все вынимаем из бульона. Добавляем нарезанный картофель, морковь и варим 10 мин. Добавляем соль, зелень, макароны, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варим еще 1-2 мин. Готовому супчику даем постоять перед употреблением 30 мин-1 час.

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