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Как приготовить легкий, ароматный суп на голенях: простой рецепт (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Вкусный супчик на куриных голенях
Вкусный супчик на куриных голенях. Фото youtube.com

Фудблогер поделился секретами приготовления вкусного супчика

Отличное решение для обеда или ужина – суп на куриных голенях. Легкое первое блюдо с овощами и макаронами понравится всем членам семьи!

Украинский фудблогер Анна (@anny.cooking) поделилась секретами приготовления вкусного супа, а также опубликовала пошаговый рецепт жидкого блюда на куриных голенях.

Как приготовить суп на голенях: секреты

  1. Чтобы не вылавливать перец из супа – кладите его в чайник пакетик, и затем вынимайте. Туда же можно положить лавровые листики и чеснок.
  2. Чтобы суп был прозрачен, снимайте пенку во время варки голеней.
  3. Готовится суп без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче, дайте в конце щепотку куркумы. Зелень обязательна, будет суп с более насыщенным вкусом.

Рецепт супа на куриных голенях

Ингредиенты на 2 л:

  • 1,5 л воды
  • 2 голени
  • 2 лавровых листочка
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 небольших картофеля
  • 1 длинная морковь
  • 2 ст.л. макарон "паутинка"
  • перец черный горошек и ароматный
  • зелень
  • щепотка куркумы

Приготовление:

  1. Голени, чеснок, лавровые листики и перец варим от закипания 20-30 мин, можно и дольше, бульон будет насыщеннее. После варки все вынимаем из бульона.
  2. Добавляем нарезанный картофель, морковь и варим 10 мин.
  3. Добавляем соль, зелень, макароны, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варим еще 1-2 мин.
  4. Готовому супчику даем постоять перед употреблением 30 мин-1 час.

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Теги:
#Рецепт #Супы #Куриные голени