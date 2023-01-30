Как сделать суп с фрикадельками еще вкуснее и ароматнее: Клопотенко поделился рецептом (видео)
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Этот суп полюбят все – и взрослые, и дети
Рецептов супов в Украине существует немало, да и с мясными фрикадельками можно приготовить даже знаменитый борщ — по-слобожански.
Приготовить обычный суп, чтобы он получился легким, вкусным и ароматным, можно. "Телеграф" рекомендует воспользоваться рецептом от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Готовится он быстро, поэтому станет "дежурным" во всех семьях.
Как приготовить суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- 2 куриных крылышка
- 1 морковь
- 1 лук
- 300 г куриного фарша
- 100 г спаржевой фасоли
- 2-3 картофелины
- 1 ч. л. хмели-сунели
- 1 желток
- 2-2,5 л воды
- соль по вкусу
Приготовление:
- В кастрюлю выложите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусок моркови. Варите на среднем огне 30 минут.
- Очистите морковь и картофель. Морковь нарежьте маленькими кубиками, картошку – средними. Спаржевую фасоль разрежьте пополам.
- Достаньте из бульона крылышки и овощи, добавьте нарезанный картофель. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне.
- Выложите в миску куриный фарш, добавьте 1 желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера.
- Добавьте шарики к бульону вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут. В конце добавьте порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу.
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