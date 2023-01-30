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Как сделать суп с фрикадельками еще вкуснее и ароматнее: Клопотенко поделился рецептом (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Суп с фрикадельками из куриного фарша
Суп с фрикадельками из куриного фарша. Фото 7days

Этот суп полюбят все – и взрослые, и дети

Рецептов супов в Украине существует немало, да и с мясными фрикадельками можно приготовить даже знаменитый борщ — по-слобожански.

Приготовить обычный суп, чтобы он получился легким, вкусным и ароматным, можно. "Телеграф" рекомендует воспользоваться рецептом от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Готовится он быстро, поэтому станет "дежурным" во всех семьях.

Как приготовить суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • 2 куриных крылышка
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 300 г куриного фарша
  • 100 г спаржевой фасоли
  • 2-3 картофелины
  • 1 ч. л. хмели-сунели
  • 1 желток
  • 2-2,5 л воды
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюлю выложите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусок моркови. Варите на среднем огне 30 минут.
  2. Очистите морковь и картофель. Морковь нарежьте маленькими кубиками, картошку – средними. Спаржевую фасоль разрежьте пополам.
  3. Достаньте из бульона крылышки и овощи, добавьте нарезанный картофель. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне.
  4. Выложите в миску куриный фарш, добавьте 1 желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте.
  5. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера.
  6. Добавьте шарики к бульону вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут. В конце добавьте порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить борщ на вишне. Знаменитый украинский суп получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.

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