Як приготувати олів'є по-новому: рецепт польського салату зі знайомих овочів (відео)
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У поляків свій рецепт святкового салату
Представляємо рецепт класичної страви польської кухні — sałatka jarzynowa, тобто "салат овочевий". Страва схожа за інгредієнтами на класичний олів’є, але за смаком все ж таки відрізняється.
"Обіцяю — він стане одним із найулюбленіших! Але робіть, як написано в рецепті, з усіма коренеплодами", — рекомендує приготувати салат по-польськи український фудблогер Тетяна (@_tanyushina_).
Як приготувати овочевий салат по-польськи
Інгредієнти:
- 4 картоплини
- 4 яйця
- 2 моркви
- 2 корені петрушки
- 0,5 кореня селери
- 1 зелене яблуко
- 1 цибуля-порей
- 3-4 квашених огірочки
- 1 баночка зеленого горошку
Для заправки:
- Майонез
- Сметана
- Білий хрін
- Сіль, чорний перець
Приготування:
- Овочі відварити в шкірці. Яйця зварити.
- Все очистити і нарізати кубиками.
- Додати горошок.
- Перемішати. Додати сіль і чорний перець.
- Заправити майонезом навпіл зі сметаною. І додати трошки хріну до смаку.
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