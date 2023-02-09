Як приготувати олів'є по-новому: рецепт польського салату зі знайомих овочів (відео)

У поляків свій рецепт святкового салату

Представляємо рецепт класичної страви польської кухні — sałatka jarzynowa, тобто "салат овочевий". Страва схожа за інгредієнтами на класичний олів’є, але за смаком все ж таки відрізняється.

"Обіцяю — він стане одним із найулюбленіших! Але робіть, як написано в рецепті, з усіма коренеплодами", — рекомендує приготувати салат по-польськи український фудблогер Тетяна (@_tanyushina_).

Як приготувати овочевий салат по-польськи

Інгредієнти:

4 картоплини

4 яйця

2 моркви

2 корені петрушки

0,5 кореня селери

1 зелене яблуко

1 цибуля-порей

3-4 квашених огірочки

1 баночка зеленого горошку

Для заправки:

Майонез

Сметана

Білий хрін

Сіль, чорний перець

Приготування:

Овочі відварити в шкірці. Яйця зварити. Все очистити і нарізати кубиками. Додати горошок. Перемішати. Додати сіль і чорний перець. Заправити майонезом навпіл зі сметаною. І додати трошки хріну до смаку.

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