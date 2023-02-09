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Як приготувати олів'є по-новому: рецепт польського салату зі знайомих овочів (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Класика польської кухні - sałatka jarzynowa
Класика польської кухні - sałatka jarzynowa. Фото szefpoleca.pl

У поляків свій рецепт святкового салату

Представляємо рецепт класичної страви польської кухні — sałatka jarzynowa, тобто "салат овочевий". Страва схожа за інгредієнтами на класичний олів’є, але за смаком все ж таки відрізняється.

"Обіцяю — він стане одним із найулюбленіших! Але робіть, як написано в рецепті, з усіма коренеплодами", — рекомендує приготувати салат по-польськи український фудблогер Тетяна (@_tanyushina_).

Як приготувати овочевий салат по-польськи

Інгредієнти:

  • 4 картоплини
  • 4 яйця
  • 2 моркви
  • 2 корені петрушки
  • 0,5 кореня селери
  • 1 зелене яблуко
  • 1 цибуля-порей
  • 3-4 квашених огірочки
  • 1 баночка зеленого горошку

Для заправки:

  • Майонез
  • Сметана
  • Білий хрін
  • Сіль, чорний перець

Приготування:

  1. Овочі відварити в шкірці. Яйця зварити.
  2. Все очистити і нарізати кубиками.
  3. Додати горошок.
  4. Перемішати. Додати сіль і чорний перець.
  5. Заправити майонезом навпіл зі сметаною. І додати трошки хріну до смаку.

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