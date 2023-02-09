Как приготовить оливье по-новому: рецепт польского салата из знакомых овощей (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
У поляков свой рецепт праздничного салата
Представляем рецепт классического блюда польской кухни – sałatka jarzynowa, то есть "салат овощной". Блюдо похоже по ингредиентам на классический оливье, но по вкусу все же отличается.
"Обещаю — он станет одним из самых любимых! Но делайте, как написано в рецепте, со всеми корнеплодами", — рекомендует приготовить салат по-польски украинский фудблогер Татьяна (@_tanyushina_).
Как приготовить овощной салат по-польски
Ингредиенты:
- 4 картофелины
- 4 яйца
- 2 моркови
- 2 корня петрушки
- 0,5 корня сельдерея
- 1 зеленое яблоко
- 1 лук-порей
- 3-4 квашеных огурчика
- 1 баночка зеленого горошка
Для заправки:
- Майонез
- Сметана
- Белый хрен
- Соль, черный перец
Приготовление:
- Овощи отварить в кожуре. Яйца сварить.
- Все очистить и порезать кубиками.
- Добавить горошек.
- Перемешать. Добавить соль и чёрный перец.
- Заправить майонезом пополам со сметаной. И добавить немного хрена по вкусу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный крабовый салат. Кислинки добавит всего один популярный фрукт.