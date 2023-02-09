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Как приготовить оливье по-новому: рецепт польского салата из знакомых овощей (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Классика польской кухни — sałatka jarzynowa
Классика польской кухни — sałatka jarzynowa. Фото szefpoleca.pl

У поляков свой рецепт праздничного салата

Представляем рецепт классического блюда польской кухни – sałatka jarzynowa, то есть "салат овощной". Блюдо похоже по ингредиентам на классический оливье, но по вкусу все же отличается.

"Обещаю — он станет одним из самых любимых! Но делайте, как написано в рецепте, со всеми корнеплодами", — рекомендует приготовить салат по-польски украинский фудблогер Татьяна (@_tanyushina_).

Как приготовить овощной салат по-польски

Ингредиенты:

  • 4 картофелины
  • 4 яйца
  • 2 моркови
  • 2 корня петрушки
  • 0,5 корня сельдерея
  • 1 зеленое яблоко
  • 1 лук-порей
  • 3-4 квашеных огурчика
  • 1 баночка зеленого горошка

Для заправки:

  • Майонез
  • Сметана
  • Белый хрен
  • Соль, черный перец

Приготовление:

  1. Овощи отварить в кожуре. Яйца сварить.
  2. Все очистить и порезать кубиками.
  3. Добавить горошек.
  4. Перемешать. Добавить соль и чёрный перец.
  5. Заправить майонезом пополам со сметаной. И добавить немного хрена по вкусу.

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