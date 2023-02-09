Как приготовить оливье по-новому: рецепт польского салата из знакомых овощей (видео)

У поляков свой рецепт праздничного салата

Представляем рецепт классического блюда польской кухни – sałatka jarzynowa, то есть "салат овощной". Блюдо похоже по ингредиентам на классический оливье, но по вкусу все же отличается.

"Обещаю — он станет одним из самых любимых! Но делайте, как написано в рецепте, со всеми корнеплодами", — рекомендует приготовить салат по-польски украинский фудблогер Татьяна (@_tanyushina_).

Как приготовить овощной салат по-польски

Ингредиенты:

4 картофелины

4 яйца

2 моркови

2 корня петрушки

0,5 корня сельдерея

1 зеленое яблоко

1 лук-порей

3-4 квашеных огурчика

1 баночка зеленого горошка

Для заправки:

Майонез

Сметана

Белый хрен

Соль, черный перец

Приготовление:

Овощи отварить в кожуре. Яйца сварить. Все очистить и порезать кубиками. Добавить горошек. Перемешать. Добавить соль и чёрный перец. Заправить майонезом пополам со сметаной. И добавить немного хрена по вкусу.

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