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З чим посмажити м’ясо, щоб воно вийшло неймовірно соковитим: два простих інгредієнти (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Свинину можна готувати на сковороді
Свинину можна готувати на сковороді. Фото botanichka.ru

Приготовлена за цим рецептом свинина точно не буде сухою та жорсткою

М’ясо часто запікають у духовці, щоб вийшло ніжним та м’яким. Однак не менш просто приготувати його на сковороді. Навіть смажена свинина може бути неймовірно соковитою, якщо тушкувати її з особливими інгредієнтами.

Рецепт смачної свинини розповідає фублог iryna_jekova в Інстаграмі. Головний секрет смачної страви – пиво та соєвий соус, у яких готується м’ясо. Так свинина не виходить сухою і без використання духовки.

Рецепт свинини в пиві та соєвому соусі на сковороді

Інгредієнти:

  • Свинина
  • Пиво — 500 мл
  • Розмарин
  • Часник
  • Перець чилі
  • Сіль
  • Цукор
  • Копчена паприка
  • Мелений перець
  • Соєвий соус

Спосіб приготування:

  1. Потрібно помити м’ясо та нарізати його шматочками.
  2. У розігріту з олією сковорідку відправляємо часник, перець чилі та гілочку розмарину.
  3. Потім додаємо м’ясо і смажимо до золотистої скоринки. Солимо і перчимо за смаком.
  4. Після цього в сковороду наливаємо пиво та соєвий соус. Накриваємо кришкою та смажимо на середньому вогні 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних вафель з фаршем, які стануть ситним обідом чи вечерею. А також ми розповідали, як без зайвого клопоту приготувати ніжну та м’яку печінку в особливому соусі.

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#Рецепт #М'ясо #Свинина