З чим посмажити м’ясо, щоб воно вийшло неймовірно соковитим: два простих інгредієнти (відео)

Приготовлена за цим рецептом свинина точно не буде сухою та жорсткою

М’ясо часто запікають у духовці, щоб вийшло ніжним та м’яким. Однак не менш просто приготувати його на сковороді. Навіть смажена свинина може бути неймовірно соковитою, якщо тушкувати її з особливими інгредієнтами.

Рецепт смачної свинини розповідає фублог iryna_jekova в Інстаграмі. Головний секрет смачної страви – пиво та соєвий соус, у яких готується м’ясо. Так свинина не виходить сухою і без використання духовки.

Рецепт свинини в пиві та соєвому соусі на сковороді

Інгредієнти:

Свинина

Пиво — 500 мл

Розмарин

Часник

Перець чилі

Сіль

Цукор

Копчена паприка

Мелений перець

Соєвий соус

Спосіб приготування:

Потрібно помити м’ясо та нарізати його шматочками. У розігріту з олією сковорідку відправляємо часник, перець чилі та гілочку розмарину. Потім додаємо м’ясо і смажимо до золотистої скоринки. Солимо і перчимо за смаком. Після цього в сковороду наливаємо пиво та соєвий соус. Накриваємо кришкою та смажимо на середньому вогні 40 хвилин.

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