З чим посмажити м’ясо, щоб воно вийшло неймовірно соковитим: два простих інгредієнти (відео)
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Приготовлена за цим рецептом свинина точно не буде сухою та жорсткою
М’ясо часто запікають у духовці, щоб вийшло ніжним та м’яким. Однак не менш просто приготувати його на сковороді. Навіть смажена свинина може бути неймовірно соковитою, якщо тушкувати її з особливими інгредієнтами.
Рецепт смачної свинини розповідає фублог iryna_jekova в Інстаграмі. Головний секрет смачної страви – пиво та соєвий соус, у яких готується м’ясо. Так свинина не виходить сухою і без використання духовки.
Рецепт свинини в пиві та соєвому соусі на сковороді
Інгредієнти:
- Свинина
- Пиво — 500 мл
- Розмарин
- Часник
- Перець чилі
- Сіль
- Цукор
- Копчена паприка
- Мелений перець
- Соєвий соус
Спосіб приготування:
- Потрібно помити м’ясо та нарізати його шматочками.
- У розігріту з олією сковорідку відправляємо часник, перець чилі та гілочку розмарину.
- Потім додаємо м’ясо і смажимо до золотистої скоринки. Солимо і перчимо за смаком.
- Після цього в сковороду наливаємо пиво та соєвий соус. Накриваємо кришкою та смажимо на середньому вогні 40 хвилин.
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