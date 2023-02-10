С чем пожарить мясо, чтобы оно получилось невероятно сочным: два простых ингредиента (видео)
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Приготовленная по этому рецепту свинина точно не будет сухой и жесткой
Мясо часто запекают в духовке, чтобы получилось нежным и мягким. Однако не менее просто приготовить его на сковороде. Даже жареная свинина может быть невероятно сочной, если тушить ее с особыми ингредиентами.
Рецепт вкусной свинины рассказывает фублог iryna_jekova в Инстаграм. Главный секрет вкусного блюда – пиво и соевый соус, в которых готовится мясо. Так свинина не получается сухой и без использования духовки.
Рецепт свинины в пиве и соевом соусе на сковороде
Ингредиенты:
- Свинина
- Пиво — 500 мл
- Розмарин
- Чеснок
- Перец чили
- Соль
- Сахар
- Копченая паприка
- Молотый перец
- Соевый соус
Способ приготовления:
- Нужно помыть мясо и нарезать его кусочками.
- В разогретую с растительным маслом сковородку отправляем чеснок, перец чили и веточку розмарина.
- Затем добавляем мясо и жарим до золотистой корочки. Солим и перчим по вкусу.
- После этого в сковороду наливаем пиво и соевый соус. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 40 минут.
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