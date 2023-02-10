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С чем пожарить мясо, чтобы оно получилось невероятно сочным: два простых ингредиента (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Свинину можно готовить на сковороде
Свинину можно готовить на сковороде. Фото botanichka.ru

Приготовленная по этому рецепту свинина точно не будет сухой и жесткой

Мясо часто запекают в духовке, чтобы получилось нежным и мягким. Однако не менее просто приготовить его на сковороде. Даже жареная свинина может быть невероятно сочной, если тушить ее с особыми ингредиентами.

Рецепт вкусной свинины рассказывает фублог iryna_jekova в Инстаграм. Главный секрет вкусного блюда – пиво и соевый соус, в которых готовится мясо. Так свинина не получается сухой и без использования духовки.

Рецепт свинины в пиве и соевом соусе на сковороде

Ингредиенты:

  • Свинина
  • Пиво — 500 мл
  • Розмарин
  • Чеснок
  • Перец чили
  • Соль
  • Сахар
  • Копченая паприка
  • Молотый перец
  • Соевый соус

Способ приготовления:

  1. Нужно помыть мясо и нарезать его кусочками.
  2. В разогретую с растительным маслом сковородку отправляем чеснок, перец чили и веточку розмарина.
  3. Затем добавляем мясо и жарим до золотистой корочки. Солим и перчим по вкусу.
  4. После этого в сковороду наливаем пиво и соевый соус. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 40 минут.

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#Рецепт #Мясо #Свинина