С чем пожарить мясо, чтобы оно получилось невероятно сочным: два простых ингредиента (видео)

Приготовленная по этому рецепту свинина точно не будет сухой и жесткой

Мясо часто запекают в духовке, чтобы получилось нежным и мягким. Однако не менее просто приготовить его на сковороде. Даже жареная свинина может быть невероятно сочной, если тушить ее с особыми ингредиентами.

Рецепт вкусной свинины рассказывает фублог iryna_jekova в Инстаграм. Главный секрет вкусного блюда – пиво и соевый соус, в которых готовится мясо. Так свинина не получается сухой и без использования духовки.

Рецепт свинины в пиве и соевом соусе на сковороде

Ингредиенты:

Свинина

Пиво — 500 мл

Розмарин

Чеснок

Перец чили

Соль

Сахар

Копченая паприка

Молотый перец

Соевый соус

Способ приготовления:

Нужно помыть мясо и нарезать его кусочками. В разогретую с растительным маслом сковородку отправляем чеснок, перец чили и веточку розмарина. Затем добавляем мясо и жарим до золотистой корочки. Солим и перчим по вкусу. После этого в сковороду наливаем пиво и соевый соус. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных вафель с фаршем, которые станут сытным обедом или ужином. А также мы рассказывали, как без лишних хлопот приготовить нежную и мягкую печень в особом соусе.