Пальчики оближеш: неймовірно смачний рецепт картоплі з беконом (відео)
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Не пошкодуйте години вільного часу, щоб приготувати таку страву
Страви з картоплі – це завжди смачно та ситно, а ще дуже різноманітно. Ви можете приготувати як традиційне пюре, незвичайну запіканку з овочами та м’ясом, або ж приготувати смачну картоплю з беконом у духовці.
Рецептом такої страви з картоплі поділилася кулінарний блогер під ніком viktoria__cooking у своєму блозі в Інстаграм. Мало того, щоб вам було простіше та ще зрозуміліше, як готувати такий гарнір, кулінар опублікувала докладне відео з покроковим приготуванням.
Картопля з беконом та часником: рецепт
Інгредієнти:
- 5 великих картоплин
- 100г бекону
- 40г вершкового масла
- 2-3 зубчики часнику
- 4ст. л. оливкової олії
- сіль, перець, солодка паприка
- кріп
Спосіб приготування:
- Картопля добре промийте і просушіть паперовим рушником.
- Зробити надрізи до кінця, приблизно через кожні 5 мм.
- Змішайте олію, часник, сіль, перець і добре натріть картоплю, особливо розрізи.
- У розрізи викласти бекон нарізаний. (Не нарізайте тонко, щоб він не пригорів)
- Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 60 хвилин. Виймайте, коли картопля буде готова.
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