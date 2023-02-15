Пальчики оближеш: неймовірно смачний рецепт картоплі з беконом (відео)

Не пошкодуйте години вільного часу, щоб приготувати таку страву

Страви з картоплі – це завжди смачно та ситно, а ще дуже різноманітно. Ви можете приготувати як традиційне пюре, незвичайну запіканку з овочами та м’ясом, або ж приготувати смачну картоплю з беконом у духовці.

Рецептом такої страви з картоплі поділилася кулінарний блогер під ніком viktoria__cooking у своєму блозі в Інстаграм. Мало того, щоб вам було простіше та ще зрозуміліше, як готувати такий гарнір, кулінар опублікувала докладне відео з покроковим приготуванням.

Картопля з беконом та часником: рецепт

Інгредієнти:

5 великих картоплин

100г бекону

40г вершкового масла

2-3 зубчики часнику

4ст. л. оливкової олії

сіль, перець, солодка паприка

кріп

Спосіб приготування:

Картопля добре промийте і просушіть паперовим рушником. Зробити надрізи до кінця, приблизно через кожні 5 мм. Змішайте олію, часник, сіль, перець і добре натріть картоплю, особливо розрізи. У розрізи викласти бекон нарізаний. (Не нарізайте тонко, щоб він не пригорів) Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 60 хвилин. Виймайте, коли картопля буде готова.

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