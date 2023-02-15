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Пальчики оближеш: неймовірно смачний рецепт картоплі з беконом (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Рецепт картоплі з беконом та часником у духовці Новина оновлена 15 лютого 2023, 17:51
Рецепт картоплі з беконом та часником у духовці. Фото pexels.com

Не пошкодуйте години вільного часу, щоб приготувати таку страву

Страви з картоплі – це завжди смачно та ситно, а ще дуже різноманітно. Ви можете приготувати як традиційне пюре, незвичайну запіканку з овочами та м’ясом, або ж приготувати смачну картоплю з беконом у духовці.

Рецептом такої страви з картоплі поділилася кулінарний блогер під ніком viktoria__cooking у своєму блозі в Інстаграм. Мало того, щоб вам було простіше та ще зрозуміліше, як готувати такий гарнір, кулінар опублікувала докладне відео з покроковим приготуванням.

Картопля з беконом та часником: рецепт

Інгредієнти:

  • 5 великих картоплин
  • 100г бекону
  • 40г вершкового масла
  • 2-3 зубчики часнику
  • 4ст. л. оливкової олії
  • сіль, перець, солодка паприка
  • кріп

Спосіб приготування:

  1. Картопля добре промийте і просушіть паперовим рушником.
  2. Зробити надрізи до кінця, приблизно через кожні 5 мм.
  3. Змішайте олію, часник, сіль, перець і добре натріть картоплю, особливо розрізи.
  4. У розрізи викласти бекон нарізаний. (Не нарізайте тонко, щоб він не пригорів)
  5. Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 60 хвилин. Виймайте, коли картопля буде готова.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних котлет, як у бабусі. А також ми розповідали, які два інгредієнти додати в процесі смаження до м’яса, щоб воно вийшло соковитим.

Теги:
#Рецепт #Страва #Картопля