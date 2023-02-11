Як приготувати ідеальне пюре: топ-3 помилки, які ми допускаємо найчастіше

Починаючи від вибору картоплі і закінчуючи тим, у який спосіб ви перетворюєте її на пюре, потрібно бути дуже уважними

Здається, що приготувати картопляне пюре дуже просто — чистиш і вариш картоплю, товчеш її з маслом, молоком або чимось іншим, і вуаля — страва готова! Але насправді все не настільки просто. Цю страву, звісно, можна буде з’їсти, але своїм вишуканим смаком вона вас не порадує.

Щоб зробити пюре дійсно ідеальним на смак — ніжним, повітряним, ароматним і з дуже приємною текстурою — потрібно викорінити у собі три найпоширеніші помилки, які допускають більшість господинь. Що ми можемо робити не так, псуючи страву своїми ж руками, розповідає intermarium.

Кипляча вода

Дехто вважає, що якщо закинути картоплю відразу в окріп, вона швидше звариться. Та насправді може виявитися, що в деяких місцях картопля погано проварилася і смачної страви з неї не вийде.

Прискорення варіння

Щоб овочі швидше зварилися, ми звикли їх нарізати. І це проблема, бо так картопляне пюре виходить дуже посередньої якості. Щоб страва була дійсно смачною та ідеальною за консистенцією, треба обирати плоди невеликого розміру і варити їх цілком, не нарізаючи.

Міксер чи блендер

Досвідчені господині вже давно переконалися, що кухонна техніка у процесі приготування смачного картопляного пюре — не помічник. Найкраще усе ж користуватися старими перевіреними методами — спеціальним товкачиком або виделкою.

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