Пальчики оближешь: невероятно вкусный рецепт картошки с беконом (видео)
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Не пожалейте часа свободного времени, чтобы приготовить такое блюдо
Блюда из картофеля — это всегда вкусно и сытно, а еще очень разнообразно. Вы можете приготовить как традиционное пюре, необычную запеканку с овощами и мясом, или же приготовить вкуснейший картофель с беконом в духовке.
Рецептом такого блюда из картофеля поделилась кулинарный блогер под ником viktoria__cooking в своем блоге в Инстаграм. Более того, чтобы вам было проще и еще понятней, как готовить такой гарнир, кулинар опубликовала подробное видео с пошаговым приготовлением.
Картофель с беконом и чесноком: рецепт
Ингредиенты:
- 5 больших картофелин
- 100г бекона
- 40г сливочного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 4ст. л. оливкового масла
- соль, перец, сладкая паприка
- укроп
Способ приготовления:
- Картофель хорошо помойте и просушите бумажным полотенцем.
- Сделать надрезы не дорезая до конца, примерно через каждые 5 мм.
- Смешайте масло, чеснок, соль, перец и хорошо натрите картофель, особенно разрезы.
- В разрезы выложить нарезанный бекон. (Не нарезайте тонко, чтобы он не пригорел)
- Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке на протяжении 60 минут. Вынимайте, когда картофель будет готов.
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