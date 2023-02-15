Пальчики оближешь: невероятно вкусный рецепт картошки с беконом (видео)

Не пожалейте часа свободного времени, чтобы приготовить такое блюдо

Блюда из картофеля — это всегда вкусно и сытно, а еще очень разнообразно. Вы можете приготовить как традиционное пюре, необычную запеканку с овощами и мясом, или же приготовить вкуснейший картофель с беконом в духовке.

Рецептом такого блюда из картофеля поделилась кулинарный блогер под ником viktoria__cooking в своем блоге в Инстаграм. Более того, чтобы вам было проще и еще понятней, как готовить такой гарнир, кулинар опубликовала подробное видео с пошаговым приготовлением.

Картофель с беконом и чесноком: рецепт

Ингредиенты:

5 больших картофелин

100г бекона

40г сливочного масла

2-3 зубчика чеснока

4ст. л. оливкового масла

соль, перец, сладкая паприка

укроп

Способ приготовления:

Картофель хорошо помойте и просушите бумажным полотенцем. Сделать надрезы не дорезая до конца, примерно через каждые 5 мм. Смешайте масло, чеснок, соль, перец и хорошо натрите картофель, особенно разрезы. В разрезы выложить нарезанный бекон. (Не нарезайте тонко, чтобы он не пригорел) Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке на протяжении 60 минут. Вынимайте, когда картофель будет готов.

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