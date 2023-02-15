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Пальчики оближешь: невероятно вкусный рецепт картошки с беконом (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рецепт картошки с беконом и чесноком в духовке Новость обновлена 15 февраля 2023, 17:51
Рецепт картошки с беконом и чесноком в духовке. Фото pexels.com

Не пожалейте часа свободного времени, чтобы приготовить такое блюдо

Блюда из картофеля — это всегда вкусно и сытно, а еще очень разнообразно. Вы можете приготовить как традиционное пюре, необычную запеканку с овощами и мясом, или же приготовить вкуснейший картофель с беконом в духовке.

Рецептом такого блюда из картофеля поделилась кулинарный блогер под ником viktoria__cooking в своем блоге в Инстаграм. Более того, чтобы вам было проще и еще понятней, как готовить такой гарнир, кулинар опубликовала подробное видео с пошаговым приготовлением.

Картофель с беконом и чесноком: рецепт

Ингредиенты:

  • 5 больших картофелин
  • 100г бекона
  • 40г сливочного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 4ст. л. оливкового масла
  • соль, перец, сладкая паприка
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо помойте и просушите бумажным полотенцем.
  2. Сделать надрезы не дорезая до конца, примерно через каждые 5 мм.
  3. Смешайте масло, чеснок, соль, перец и хорошо натрите картофель, особенно разрезы.
  4. В разрезы выложить нарезанный бекон. (Не нарезайте тонко, чтобы он не пригорел)
  5. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке на протяжении 60 минут. Вынимайте, когда картофель будет готов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных котлет, как у бабушки. А также мы рассказывали, какие два ингредиента добавить в процессе жарки к мясу, чтобы оно получилось сочным.

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#Рецепт #Блюдо #Картошка