Как приготовить идеальное пюре: топ-3 ошибки, которые мы допускаем чаще всего

Начиная от выбора картофеля и заканчивая тем, каким образом вы превращаете его в пюре, нужно быть очень внимательными

Кажется, что приготовить картофельное пюре очень просто – чистишь и варишь картошку, толчешь ее с маслом, молоком или чем-нибудь другим, и вуаля – блюдо готово! Но на самом деле все не так просто. Это блюдо, конечно, можно будет съесть, но своим изысканным вкусом оно вас не порадует.

Чтобы сделать пюре действительно идеальным по вкусу — нежным, воздушным, ароматным и с очень приятной текстурой — нужно искоренить в себе три самых распространенных ошибки, которые допускают большинство хозяек. Что мы можем делать не так, портя блюдо своими же руками, – рассказывает intermarium.

Кипящая вода

Некоторые считают, что если забросить картофель сразу в кипяток, он скорее сварится. Но на самом деле может оказаться, что в некоторых местах картофель плохо проварился и вкусного блюда из него не получится.

Ускорение варки

Чтобы овощи быстрее сварились, мы привыкли нарезать их. И это проблема, потому что так картофельное пюре получается очень среднего качества. Чтобы блюдо было действительно вкусным и идеальным по консистенции, нужно выбирать плоды небольшого размера и варить их целиком, не нарезая.

Миксер или блендер

Опытные хозяйки давно убедились, что кухонная техника в процессе приготовления вкусного картофельного пюре — не помощник. Лучше все же пользоваться старыми проверенными методами – специальной толкушкой или вилкой.

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