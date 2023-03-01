Як приготувати м’який та хрумкий хліб: названо ідеальну температуру в духовці

Корисні поради для приготування ідеального хліба

Хліб – король столу! У цьому немає сумнівів! А оскільки ціни на хліб можуть підвищитися, не завадить знати рецепт ідеальної випічки, і повірте — спекти смачний домашній хліб може кожен. Головне знати рецепт та правильну температуру приготування.

Температура є ключем до успіху вашого хліба, пише santeplus. Це елемент, який не можна забувати, якщо ви хочете приготувати м’який хліб з хрусткою скоринкою.

Яка температура потрібна для випікання домашнього хліба

При дуже високій температурі хліб підгорить, а дуже низька зіпсує його смак і текстуру. Якщо ви хочете м’який і хрумкий хліб одночасно, поставте його готуватися за правильної температури! І така температура становить від 160 до 200°C. Все залежить від типу хліба, який ви готуєте. Це дасть вам смачний хліб із ідеальним кольором та текстурою.

Час випікання хліба також залежить від духовки, яку ви збираєтеся використовувати, та ступеня прожарювання, яку ви шукаєте. Зазвичай час приготування становить від 10 до 30 хвилин.

Домашній хліб: рецепт

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 500 г

Пекарські дріжджі – 8 г

Дрібна сіль – 10 щіпок

Вода – 350 мл

Спосіб приготування:

Змішайте сіль з борошном. У невеликій кількості теплої води розчиніть дріжджі. Зробіть поглиблення у центрі борошна. Влийте дріжджі та решту води, потім ретельно перемішайте вручну, доки не отримаєте м’яке тісто. Викладіть тісто на робочу поверхню та вимісіть його протягом 5-7 хвилин. Перекладіть тісто в миску, накрийте тканиною та залиште мінімум на пів години за кімнатної температури. Після того, як тісто піднялося, посипте руки борошном і видавіть повітря. Після цього з тіста сформуйте кульки і надайте йому бажану форму (круглий хліб або багет). Покладіть булочки на лист і дайте їм відпочити 30 хвилин перед випічкою. Змастіть булочки вологим кондитерським пензлем перед тим, як поставити їх у духовку.

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