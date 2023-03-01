Как приготовить мягкий и хрустящий хлеб: названа идеальная температура в духовке
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Полезные советы для приготовления идеального хлеба
Хлеб – король стола! В этом нет сомнений! А поскольку вскоре цены на хлеб могут повыситься, не помешает знать рецепт идеальной выпечки, и поверьте — испечь вкусный домашний хлеб может каждый. Главное знать рецепт и правильную температуру приготовления.
Температура является ключом к успеху вашего хлеба, пишет santeplus. Это элемент, который нельзя упускать из виду, если вы хотите приготовить мягкий хлеб с хрустящей корочкой.
Какая температура нужна для выпечки домашнего хлеба
При слишком высокой температуре хлеб подгорит, а слишком низкая испортит его вкус и текстуру. Если вы хотите мягкий и хрустящий хлеб одновременно, поставьте его готовиться при правильной температуре! И такая температура составляет от 160 до 200°C. Все зависит от типа хлеба, который вы готовите. Это даст вам вкусный хлеб с идеальным цветом и текстурой.
Время выпекания хлеба также зависит от духовки, которую вы собираетесь использовать, и степени прожарки, которую вы ищете. Обычно время приготовления составляет от 10 до 30 минут.
Домашний хлеб: рецепт
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 500 г
- Пекарские дрожжи – 8 г
- Мелкая соль – 10 щепоток
- Вода – 350 мл
Способ приготовления:
- Смешайте соль с мукой.
- В небольшом количестве теплой воды растворите дрожжи.
- Сделайте углубление в центре муки. Влейте дрожжи и остальную воду, затем тщательно перемешайте вручную, пока не получите мягкое тесто.
- Выложите тесто на рабочую поверхность и вымесите его в течение 5-7 минут.
- Переложите тесто в миску, накройте тканью и оставьте минимум на полчаса при комнатной температуре.
- После того как тесто поднялось, посыпьте руки мукой и выдавите воздух.
- После из теста сформируйте шарики и придайте ему желаемую форму (круглый хлеб или багет). Положите булочки на противень и дайте им отдохнуть 30 минут перед выпечкой.
- Смажьте булочки влажной кондитерской кистью перед тем, как поставить их в духовку.
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