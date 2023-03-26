Японський бісквіт "Сакура" — спечіть його раз, і ніколи не будете готувати інший
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Після нього всі інші бісквіти здаються якимись "не такими"
Кондитери з ніг збиваються, щоб знайти для своїх десертів "той самий" рецепт бісквіта. Адже вдала, ніжна і в міру солодка основа — половина справи, коли йдеться про складні торти й тістечка. Пропонуємо спробувати неймовірно ніжний японський бісквіт "Сакура". Його так називають, бо ідеальну пропорцію і спосіб приготування вигадали саме японські кондитери.
Рецептом поділились на порталі Школа Життя. Спробуєте спекти його раз — і не зможете зупинитись. Попри те, що рецепт нескладний, з ним доведеться трохи повозитись, адже тісто заварне. Але результат того вартий.
Інгредієнти:
- молоко – 100 мл
- вершкове масло – 100 г
- борошно – 150 г
- цукор – 110 г
- яйця – 8 шт
Покроковий рецепт:
- Молоко наливаємо в сотейник, додаємо вершкове масло і нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Як тільки піде пар — знімаємо з плити.
- Розбиваємо яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Робимо це, поки молоко гріється — до наступного етапу вони мають бути готові.
- У гаряче молоко додаємо борошно і замішуємо (заварюємо) тісто. Молоко вливаємо тонкою цівкою і ретельно розмішуємо, доки воно не стане повністю однорідним і не збереться в колобок.
- До тіста додаємо жовтки і знову мішаємо — знову до повної однорідності. Збиваємо з цукром білки — до пишної піни. Поступово вводимо їх у тісто, перемішуючи після кожної порції.
- Тісто одразу викладаємо у роз’ємну форму і ставимо в розігріту до 150-160 градусів духовку. Час приготування залежить від духовки та розміру форми. У середньому це займе 1 годину. Готовність перевіряємо зубочисткою або шпажкою.
- Дуже важливий момент — не можна відкривати духовку перші 30-40 хвилин приготування. Інакше бісквіт не підніметься.
- Коли бісквіт повністю охолов, виймаємо його із форми. Робимо це обережно, адже він дуже ніжний.
"Сакуру" можна як використовувати для тортів та тістечок, так і їсти самостійно, до чаю чи кави. До речі, для такого вишуканого десерту підійде незвичайний напій — бананове лате.