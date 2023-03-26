Рус

Японський бісквіт "Сакура" — спечіть його раз, і ніколи не будете готувати інший

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ви не захочете готувати щось інше Новина оновлена 26 березня 2023, 09:21
Ви не захочете готувати щось інше. Фото Сегодня

Після нього всі інші бісквіти здаються якимись "не такими"

Кондитери з ніг збиваються, щоб знайти для своїх десертів "той самий" рецепт бісквіта. Адже вдала, ніжна і в міру солодка основа — половина справи, коли йдеться про складні торти й тістечка. Пропонуємо спробувати неймовірно ніжний японський бісквіт "Сакура". Його так називають, бо ідеальну пропорцію і спосіб приготування вигадали саме японські кондитери.

Рецептом поділились на порталі Школа Життя. Спробуєте спекти його раз — і не зможете зупинитись. Попри те, що рецепт нескладний, з ним доведеться трохи повозитись, адже тісто заварне. Але результат того вартий.

Інгредієнти:

  • молоко – 100 мл
  • вершкове масло – 100 г
  • борошно – 150 г
  • цукор – 110 г
  • яйця – 8 шт

Покроковий рецепт:

  1. Молоко наливаємо в сотейник, додаємо вершкове масло і нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Як тільки піде пар — знімаємо з плити.
  2. Розбиваємо яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Робимо це, поки молоко гріється — до наступного етапу вони мають бути готові.
  3. У гаряче молоко додаємо борошно і замішуємо (заварюємо) тісто. Молоко вливаємо тонкою цівкою і ретельно розмішуємо, доки воно не стане повністю однорідним і не збереться в колобок.
  4. До тіста додаємо жовтки і знову мішаємо — знову до повної однорідності. Збиваємо з цукром білки — до пишної піни. Поступово вводимо їх у тісто, перемішуючи після кожної порції.
  5. Тісто одразу викладаємо у роз’ємну форму і ставимо в розігріту до 150-160 градусів духовку. Час приготування залежить від духовки та розміру форми. У середньому це займе 1 годину. Готовність перевіряємо зубочисткою або шпажкою.
  6. Дуже важливий момент — не можна відкривати духовку перші 30-40 хвилин приготування. Інакше бісквіт не підніметься.
  7. Коли бісквіт повністю охолов, виймаємо його із форми. Робимо це обережно, адже він дуже ніжний.

"Сакуру" можна як використовувати для тортів та тістечок, так і їсти самостійно, до чаю чи кави. До речі, для такого вишуканого десерту підійде незвичайний напій — бананове лате.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Бісквіт