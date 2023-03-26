Японский бисквит "Сакура" — испеките его раз, и никогда не будете готовить другой

После него все остальные бисквиты кажутся какими-то "не такими"

Кондитеры с ног сбиваются, чтобы найти для своих десертов "тот самый" рецепт бисквита. Ведь удачная, нежная и в меру сладкая основа — половина дела, когда речь идет о сложных тортах и пирожных. Предлагаем попробовать невероятно нежный японский бисквит Сакура. Его так называют, потому что идеальную пропорцию и способ приготовления придумали именно японские кондитеры.

Рецептом поделились на портале Школа Жизни. Попробуете испечь его раз – и не сможете остановиться. Несмотря на то, что рецепт несложный, с ним придется немного повозиться, ведь тесто заварное. Но результат того стоит.

Ингредиенты:

молоко – 100 мл

сливочное масло – 100 г

мука – 150 г

сахар – 110 г

яйца – 8 шт

Пошаговый рецепт:

Молоко наливаем в сотейник, добавляем сливочное масло и нагреваем, но не доводим до кипения. Как только пойдет пар – снимаем с плиты. Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Делаем это, пока молоко греется – к следующему этапу они должны быть готовы. В горячее молоко добавляем муку и замешиваем (завариваем) тесто. Молоко вливаем тонкой струйкой и тщательно размешиваем, пока оно не станет полностью однородным и не соберется в колобок. К тесту добавляем желтки и мешаем – снова до полной однородности. Взбиваем с сахаром белки – в пышную пену. Постепенно вводим пену в тесто, перемешивая после каждой порции. Тесто сразу выкладываем в разъемную форму и ставим в разогретую до 150-160 градусов духовку. Время изготовления зависит от духовки и размера формы. В среднем это займет 1 час. Готовность проверяем зубочисткой или шпажкой. Очень важный момент – нельзя открывать духовку первые 30-40 минут приготовления. Иначе бисквит не поднимется. Когда бисквит полностью остыл, вынимаем его из формы. Делаем это осторожно, он ведь очень нежный.

"Сакуру" можно использовать как для тортов и пирожных, так и есть самостоятельно, к чаю или кофе. Кстати, для такого изысканного десерта подойдет необычный напиток – банановое латэ.