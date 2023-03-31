Найкраща закуска до пива: рецепт апетитних свинячих вушок
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З ними ви забудете про чіпси
Різноманітність закусок під пиво вражає. До посиденьок з друзями можна приготувати й хрумкі чіпси, і "чоловічі грінки".
Сьогодні пропонуємо вам приготувати свинячі вушка — блюдо займає гідне місце серед закусок. Приголомшливий смак — відмінна риса свинячих вушок Звичайно ж, спробувати їх ви можете в кафе або барі, а можете приготувати вдома за рецептом Сookbook. Так що йдемо в магазин за вушками та пивом!
Як приготувати свинячі вушка
Інгредієнти:
- вуха свинячі – 10 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- лавровий лист, чорний перець горошком, гвоздика, спеції, сіль — на (свій) смак.
Спосіб приготування:
- Ретельно вимийте свинячі вуха під проточною водою. Очистіть їх.
- Відварюйте на повільному вогні, періодично знімаючи піну.
- Додайте лавровий лист, перець, гвоздику та продовжуйте варити до 30 хвилин.
- Готові вуха викладіть на глибоке блюдо, посипте спеціями для свинини.
- Обсмажте вуха на грилі не більше 15 хвилин або в духовці близько півгодини.
- Подавати до столу вушка можна з різними соусами (соєвий, томатний, васабі) та зеленню.
До речі, соуси також можна приготувати вдома. Для цього знадобиться небагато часу.