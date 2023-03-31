Найкраща закуска до пива: рецепт апетитних свинячих вушок

З ними ви забудете про чіпси

Різноманітність закусок під пиво вражає. До посиденьок з друзями можна приготувати й хрумкі чіпси, і "чоловічі грінки".

Сьогодні пропонуємо вам приготувати свинячі вушка — блюдо займає гідне місце серед закусок. Приголомшливий смак — відмінна риса свинячих вушок Звичайно ж, спробувати їх ви можете в кафе або барі, а можете приготувати вдома за рецептом Сookbook. Так що йдемо в магазин за вушками та пивом!

Як приготувати свинячі вушка

Інгредієнти:

вуха свинячі – 10 шт.;

цибуля – 1 шт.;

лавровий лист, чорний перець горошком, гвоздика, спеції, сіль — на (свій) смак.

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте свинячі вуха під проточною водою. Очистіть їх. Відварюйте на повільному вогні, періодично знімаючи піну. Додайте лавровий лист, перець, гвоздику та продовжуйте варити до 30 хвилин. Готові вуха викладіть на глибоке блюдо, посипте спеціями для свинини. Обсмажте вуха на грилі не більше 15 хвилин або в духовці близько півгодини. Подавати до столу вушка можна з різними соусами (соєвий, томатний, васабі) та зеленню.

До речі, соуси також можна приготувати вдома. Для цього знадобиться небагато часу.