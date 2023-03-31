Лучшая закуска к пиву: рецепт аппетитных свиных ушек

С ними вы забудете о чипсах

Разнообразие закусок под пиво поражают. К посиделкам с друзьями можно приготовить и хрустящие чипсы, и "мужские гренки".

Сегодня предлагаем вам приготовить свиные ушки — пожалуй, блюдо занимает достойное место среди закусок. Потрясающий вкус — отличительная черта свиных ушек Конечно же, попробовать их вы можете в кафе или баре, а можете приготовить дома по рецепту Сookbook. Так что идем в магазин за ушками и пивом!

Как приготовить свиные ушки

Ингредиенты:

уши свиные – 10 шт.;

лук – 1 шт.;

лавровый лист, черный перец горошком, гвоздика, специи, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно вымойте свиные уши под проточной водой. Очистите их. Отваривайте на медленном огне, периодически снимая пену. Добавьте лавровый лист, перец, гвоздику и продолжайте варить до 30 минут. Готовые уши выложите на глубокое блюдо, посыпьте специями для свинины. Обжарьте уши на гриле не больше 15 минут или в духовом шкафу около получаса. Подавать к столу ушки можно с разными соусами (соевый, томатный, васаби) и зеленью.

Кстати, соусы также можно приготовить дома. Для этого понадобится немного времени.