Лучшая закуска к пиву: рецепт аппетитных свиных ушек
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С ними вы забудете о чипсах
Разнообразие закусок под пиво поражают. К посиделкам с друзьями можно приготовить и хрустящие чипсы, и "мужские гренки".
Сегодня предлагаем вам приготовить свиные ушки — пожалуй, блюдо занимает достойное место среди закусок. Потрясающий вкус — отличительная черта свиных ушек Конечно же, попробовать их вы можете в кафе или баре, а можете приготовить дома по рецепту Сookbook. Так что идем в магазин за ушками и пивом!
Как приготовить свиные ушки
Ингредиенты:
- уши свиные – 10 шт.;
- лук – 1 шт.;
- лавровый лист, черный перец горошком, гвоздика, специи, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тщательно вымойте свиные уши под проточной водой. Очистите их.
- Отваривайте на медленном огне, периодически снимая пену.
- Добавьте лавровый лист, перец, гвоздику и продолжайте варить до 30 минут.
- Готовые уши выложите на глубокое блюдо, посыпьте специями для свинины.
- Обжарьте уши на гриле не больше 15 минут или в духовом шкафу около получаса.
- Подавать к столу ушки можно с разными соусами (соевый, томатный, васаби) и зеленью.
Кстати, соусы также можно приготовить дома. Для этого понадобится немного времени.