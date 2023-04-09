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З ним ви забудете про шашлик: рецепт найсмачнішого м’яса в мультиварці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’ясо в мультиварці
М’ясо в мультиварці. Фото shuba.life

Рідним так сподобається, що ви готуватимете його щодня.

Тушкування — вид кулінарної обробки продуктів, при якій зберігається безліч корисних якостей продукту. Тушковані страви неймовірно корисні для травного тракту. До того ж ще й смачні — чого варте лише ароматна тушкована капуста чи неперевершена печеня.

Приготоване по рецепту Chef.net.ua мясо м'ясо не тільки смачне, але ще й значно спрощує ваше життя, адже така страва не займе багато часу. До того ж за бажання його можна урізноманітнити спеціями чи овочами.

Як приготувати м’ясо в мультиварці

Інгредієнти:

  • яловичина – 600-800 гр;
  • цибулина — 1 шт;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • олія або жир для смаження;
  • вода;
  • лавровий лист, чорний мелений перець на смак, сіль — на смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізати середніми шматочками.
  2. У чашу мультиварки налити олію або покласти жир, опустити м’ясо, перемішати, включити режим смаження на 10 хвилин.
  3. Додати цибулю та посмажити ще 10 хвилин.
  4. Додати муку, перемішати та включити ще на 5 хвилин.
  5. Далі до смаженого м’яса та цибулі додати спеції, посолити, залити двома склянками води та поставити на режим гасіння на годину.

Подавати страву можна з гарніром з незвичайного рису, улюбленої картоплі чи гречки.

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#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома