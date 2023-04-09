З ним ви забудете про шашлик: рецепт найсмачнішого м’яса в мультиварці
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Рідним так сподобається, що ви готуватимете його щодня.
Тушкування — вид кулінарної обробки продуктів, при якій зберігається безліч корисних якостей продукту. Тушковані страви неймовірно корисні для травного тракту. До того ж ще й смачні — чого варте лише ароматна тушкована капуста чи неперевершена печеня.
Приготоване по рецепту Chef.net.ua мясо м'ясо не тільки смачне, але ще й значно спрощує ваше життя, адже така страва не займе багато часу. До того ж за бажання його можна урізноманітнити спеціями чи овочами.
Як приготувати м’ясо в мультиварці
Інгредієнти:
- яловичина – 600-800 гр;
- цибулина — 1 шт;
- борошно — 1 ст. л.;
- олія або жир для смаження;
- вода;
- лавровий лист, чорний мелений перець на смак, сіль — на смак.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати середніми шматочками.
- У чашу мультиварки налити олію або покласти жир, опустити м’ясо, перемішати, включити режим смаження на 10 хвилин.
- Додати цибулю та посмажити ще 10 хвилин.
- Додати муку, перемішати та включити ще на 5 хвилин.
- Далі до смаженого м’яса та цибулі додати спеції, посолити, залити двома склянками води та поставити на режим гасіння на годину.
Подавати страву можна з гарніром з незвичайного рису, улюбленої картоплі чи гречки.