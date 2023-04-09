С ним вы забудете о шашлыке: рецепт вкуснейшего мяса в мультиварке
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Родным так понравится, что вы будете готовить его каждый день.
Тушение – вид кулинарной обработки продуктов, при которой сохраняется множество полезных качеств продукта. Тушеные блюда невероятно полезные для пищеварительного тракта. К тому же еще и вкусные — чего стоит только ароматная тушеная капуста или непревзойденное жаркое.
Приготовленное по рецепту Chef.net.ua мясо не только вкусное, но еще и значительно упрощает вашу жизнь, ведь такое блюдо не займет много времени. К тому же, при желании его можно разнообразить специями или овощами.
Как приготовить мясо в мультиварке
Ингредиенты:
- говядина – 600-800 гр;
- луковица — 1 шт;
- мука — 1 ст. л.;
- масло или жир для жарки;
- вода;
- лавровый лист, черный молотый перец по вкусу, соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Мясо порезать средними кусочками.
- В чашу мультиварки налить подсолнечное масло или положить жир, опустить мясо, перемешать, включить режим жарки на 10 минут.
- Добавить лук и пожарить еще 10 минут.
- Добавить муку, перемешать и включить еще на 5 минут.
- Далее к жареному мясу и луку добавить специи, посолить, залить двумя стаканами воды и поставить на режим тушения на час.
Подавать блюдо можно с гарниром из необычного риса, любимого картофеля или гречки.