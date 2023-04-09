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С ним вы забудете о шашлыке: рецепт вкуснейшего мяса в мультиварке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясо в мультиварке
Мясо в мультиварке. Фото shuba.life

Родным так понравится, что вы будете готовить его каждый день.

Тушение – вид кулинарной обработки продуктов, при которой сохраняется множество полезных качеств продукта. Тушеные блюда невероятно полезные для пищеварительного тракта. К тому же еще и вкусные — чего стоит только ароматная тушеная капуста или непревзойденное жаркое.

Приготовленное по рецепту Chef.net.ua мясо не только вкусное, но еще и значительно упрощает вашу жизнь, ведь такое блюдо не займет много времени. К тому же, при желании его можно разнообразить специями или овощами.

Как приготовить мясо в мультиварке

Ингредиенты:

  • говядина – 600-800 гр;
  • луковица — 1 шт;
  • мука — 1 ст. л.;
  • масло или жир для жарки;
  • вода;
  • лавровый лист, черный молотый перец по вкусу, соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Мясо порезать средними кусочками.
  2. В чашу мультиварки налить подсолнечное масло или положить жир, опустить мясо, перемешать, включить режим жарки на 10 минут.
  3. Добавить лук и пожарить еще 10 минут.
  4. Добавить муку, перемешать и включить еще на 5 минут.
  5. Далее к жареному мясу и луку добавить специи, посолить, залить двумя стаканами воды и поставить на режим тушения на час.

Подавать блюдо можно с гарниром из необычного риса, любимого картофеля или гречки.

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