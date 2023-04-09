С ним вы забудете о шашлыке: рецепт вкуснейшего мяса в мультиварке

Родным так понравится, что вы будете готовить его каждый день.

Тушение – вид кулинарной обработки продуктов, при которой сохраняется множество полезных качеств продукта. Тушеные блюда невероятно полезные для пищеварительного тракта. К тому же еще и вкусные — чего стоит только ароматная тушеная капуста или непревзойденное жаркое.

Приготовленное по рецепту Chef.net.ua мясо не только вкусное, но еще и значительно упрощает вашу жизнь, ведь такое блюдо не займет много времени. К тому же, при желании его можно разнообразить специями или овощами.

Как приготовить мясо в мультиварке

Ингредиенты:

говядина – 600-800 гр;

луковица — 1 шт;

мука — 1 ст. л.;

масло или жир для жарки;

вода;

лавровый лист, черный молотый перец по вкусу, соль — по вкусу.

Способ приготовления

Мясо порезать средними кусочками. В чашу мультиварки налить подсолнечное масло или положить жир, опустить мясо, перемешать, включить режим жарки на 10 минут. Добавить лук и пожарить еще 10 минут. Добавить муку, перемешать и включить еще на 5 минут. Далее к жареному мясу и луку добавить специи, посолить, залить двумя стаканами воды и поставить на режим тушения на час.

Подавать блюдо можно с гарниром из необычного риса, любимого картофеля или гречки.