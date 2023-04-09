Усього два інгредієнти: як приготувати повітряний десерт за лічені хвилини
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Дітей за вуха не відірвеш від ласощів.
Маршмелоу — улюблені багатьма ласощі. Ці зефірки люблять їсти просто так або використовувати у приготуванні різних страв.
А ви знали, що приготувати маршмелоу вдома досить просто? За рецептом Uaportal для цього знадобиться і їсти вони на кожній кухні – це цукор, желатин та вода. За 15 хвилин ви отримаєте м’які та повітряні маршмелоу.
Як приготувати маршмелоу
Інгредієнти:
- желатин – 15 мг;
- цукор — 200 г;
- вода — 160 мл.
Спосіб приготування:
- Желатин змішуєте з 80 мл і залишаєте набухати суміш.
- Ще в 80 мл води (за бажанням можна взяти компот) розмішайте цукор. Цукрову суміш поставте на плиту до повного розчинення цукру, але не кип’ятіть. За бажання можна додати харчовий барвник.
- У каструлі або глибокі миски змішайте рідини та збийте міксером. Застеліть глибоку місткість харчовою плівкою і вилийте суміш.
- Потім залиште на 5-6 хв посуд з десертом охолонути та зачекайте, доки маса стабілізується. Залиште в холодильнику на 5-6 годин застигати, потім дістаньте десерт із посуду.
- Змішайте цукрову пудру з крохмалем і присипте заготівлю з обох боків, щоб шматочки десерту не прилипали один до одного.
- Розріжте готовий маршмелоу на шматочки та викладіть у миску.
До речі, вдома можна приготувати й улюблене згущене молоко. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і насолода готова.