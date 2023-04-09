Рус

Усього два інгредієнти: як приготувати повітряний десерт за лічені хвилини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Домашнє маршмелоу
Домашнє маршмелоу. Фото recept.ua

Дітей за вуха не відірвеш від ласощів.

Маршмелоу — улюблені багатьма ласощі. Ці зефірки люблять їсти просто так або використовувати у приготуванні різних страв.

А ви знали, що приготувати маршмелоу вдома досить просто? За рецептом Uaportal для цього знадобиться і їсти вони на кожній кухні – це цукор, желатин та вода. За 15 хвилин ви отримаєте м’які та повітряні маршмелоу.

Як приготувати маршмелоу

Інгредієнти:

  • желатин – 15 мг;
  • цукор — 200 г;
  • вода — 160 мл.

Спосіб приготування:

  1. Желатин змішуєте з 80 мл і залишаєте набухати суміш.
  2. Ще в 80 мл води (за бажанням можна взяти компот) розмішайте цукор. Цукрову суміш поставте на плиту до повного розчинення цукру, але не кип’ятіть. За бажання можна додати харчовий барвник.
  3. У каструлі або глибокі миски змішайте рідини та збийте міксером. Застеліть глибоку місткість харчовою плівкою і вилийте суміш.
  4. Потім залиште на 5-6 хв посуд з десертом охолонути та зачекайте, доки маса стабілізується. Залиште в холодильнику на 5-6 годин застигати, потім дістаньте десерт із посуду.
  5. Змішайте цукрову пудру з крохмалем і присипте заготівлю з обох боків, щоб шматочки десерту не прилипали один до одного.
  6. Розріжте готовий маршмелоу на шматочки та викладіть у миску.

До речі, вдома можна приготувати й улюблене згущене молоко. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і насолода готова.

Теги:
#Рецепт #Маршмеллоу #Готуємо вдома