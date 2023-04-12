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Гості будуть у захваті: яскравий салат з червоною капустою та фініками (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Особливий салат - легкий та корисний
Особливий салат - легкий та корисний. Фото http://smach.com.ua/

Незвичайна страва стане окрасою столу

Період свят — завжди випробування для фантазії. Адже на стіл, крім паски за перевіреним рецептом, слід поставити ще й певну кількість простіших закусок.

Готуємо легкий та смачний салат з червонокачанної капусти. Додайте до нього фініки та фету, щоб зробити смак глибшим. А кунжут, лимонний сік та зелень додадуть овочу пікантності. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Телеканал Надія".

Інгредієнти:

  • 400г червонокачаної капусти
  • петрушка
  • 150г сиру фета
  • 2 сл.л. кунжуту
  • 2 ст.л. лимонного соку
  • 100г фініків
  • оливкова олія
  • сіль
  • перець

Спосіб приготування:

  1. Зелень миємо в прохолодній воді, викладаємо на серветку. Фініки замочуємо в окропі на декілька хвилин, після — теж просушуємо.
  2. На дрібну соломку нарізаємо капусту. Фету кришимо виделкою або нарізаємо кубиками. Фініки дрилюємо і теж нарізаємо на невеликі шматочки.
  3. Все змішуємо і заправляємо лимонним соком та оливковою олією. Посипаємо кунжутом.
Спосіб приготування салату на відео

Це чудовий салат і на щодень, і на святковий стіл. Приготуйте його, якщо вже куштували неймовірний салат з трьох інгредієнтів і хочете спробувати щось легше й корисніше.

Теги:
#Рецепт #Салат #Святковий стіл #рецепти на Великдень