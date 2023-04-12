Гості будуть у захваті: яскравий салат з червоною капустою та фініками (відео)

Незвичайна страва стане окрасою столу

Період свят — завжди випробування для фантазії. Адже на стіл, крім паски за перевіреним рецептом, слід поставити ще й певну кількість простіших закусок.

Готуємо легкий та смачний салат з червонокачанної капусти. Додайте до нього фініки та фету, щоб зробити смак глибшим. А кунжут, лимонний сік та зелень додадуть овочу пікантності. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Телеканал Надія".

Інгредієнти:

400г червонокачаної капусти

петрушка

150г сиру фета

2 сл.л. кунжуту

2 ст.л. лимонного соку

100г фініків

оливкова олія

сіль

перець

Спосіб приготування:

Зелень миємо в прохолодній воді, викладаємо на серветку. Фініки замочуємо в окропі на декілька хвилин, після — теж просушуємо. На дрібну соломку нарізаємо капусту. Фету кришимо виделкою або нарізаємо кубиками. Фініки дрилюємо і теж нарізаємо на невеликі шматочки. Все змішуємо і заправляємо лимонним соком та оливковою олією. Посипаємо кунжутом.

Спосіб приготування салату на відео

Це чудовий салат і на щодень, і на святковий стіл. Приготуйте його, якщо вже куштували неймовірний салат з трьох інгредієнтів і хочете спробувати щось легше й корисніше.