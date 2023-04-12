Гості будуть у захваті: яскравий салат з червоною капустою та фініками (відео)
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Незвичайна страва стане окрасою столу
Період свят — завжди випробування для фантазії. Адже на стіл, крім паски за перевіреним рецептом, слід поставити ще й певну кількість простіших закусок.
Готуємо легкий та смачний салат з червонокачанної капусти. Додайте до нього фініки та фету, щоб зробити смак глибшим. А кунжут, лимонний сік та зелень додадуть овочу пікантності. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Телеканал Надія".
Інгредієнти:
- 400г червонокачаної капусти
- петрушка
- 150г сиру фета
- 2 сл.л. кунжуту
- 2 ст.л. лимонного соку
- 100г фініків
- оливкова олія
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- Зелень миємо в прохолодній воді, викладаємо на серветку. Фініки замочуємо в окропі на декілька хвилин, після — теж просушуємо.
- На дрібну соломку нарізаємо капусту. Фету кришимо виделкою або нарізаємо кубиками. Фініки дрилюємо і теж нарізаємо на невеликі шматочки.
- Все змішуємо і заправляємо лимонним соком та оливковою олією. Посипаємо кунжутом.
Це чудовий салат і на щодень, і на святковий стіл. Приготуйте його, якщо вже куштували неймовірний салат з трьох інгредієнтів і хочете спробувати щось легше й корисніше.