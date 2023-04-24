Замість печива: швидкі солодкі бутерброди — діти в захваті від них

Чудова заміна магазинним ласощам

Цукерки, печиво та торти з магазину можна замінити на домашні смаколики. Але в сучасної людини зазвичай серед тижня немає часу готувати, скажімо, шоколадний торт. Тому розповідаємо про швидкий та бюджетний рецепт солодощів.

Мова йде про солодкі бутерброди, що мають всі шанси стати повноцінною заміною магазинним ласощам. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

курячі яйця — 2 шт

цукрова пудра — 2 ч. л.

батон

яблуко

Спосіб приготування:

Відділяємо жовток від білка. Знадобляться саме білки. Їх треба збити з цукровою пудрою до піни. Кількість цукру регулюємо на власний смак. Батон нарізаємо скибочками, чистимо і натираємо яблуко. На кожен шматочок хліба викладаємо натерте або нарізане на слайси яблуко, а зверху заливаємо білковою піною. Тепер відправляємо їх готуватись в мікрохвильовку або розігріту духовку. Важливо, якщо це мікрохвильовка, виставити максимальну потужність.

Солодкі фруктові бутерброди готуються приблизно 10-15 хвилин у духовці. Чудово смакують з імбирним чаєм.