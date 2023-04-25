Оселедець на вафельних коржах: жоден гість не піде, не попросивши рецепт

Мінімум часу — максимум смаку

Ділова зустріч або дружні посиденьки, вечірка або романтична вечеря – жодна з цих заходів не обійдеться без закуски. Їхня така неймовірна кількість – здається, вже неможливо придумати щось нове. Але ми пропонуємо вам закуску, про яку ви точно не чули.

Сьогодні ми приготуємо закусочний торт з оселедцем за рецептом Сook.net.ua. Це справжня знахідка для святкового столу. Така страва готується легко і просто, виглядає красиво, смак має неймовірний та надзвичайно ніжний.

Як приготувати торт із оселедця на вафельних коржах.

Інгредієнти:

вафельні коржі — 6 шт, 1 поч.

філе оселедця – 200 г;

печериці — 300 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

морква — 300 г;

майонез — 200 г;

сир твердий – 100 г;

зелень за смаком – 1 пуч.

Спосіб приготування:

Філе оселедця та одну цибулину подрібнити у блендері. Гриби посмажити з цибулею, подрібнити у блендері. Моркву відварити, подрібнити. Сир також відправити до блендера. "Торт" треба зібрати. На перший вафельний корж викласти оселедець із цибулею, зверху змастити майонезом і накрити другим коржем. На другий корж покласти подрібнені обсмажені гриби з цибулею, змастити майонезом, накрити наступним коржем. На третій корж відправити моркву, зверху змастити майонезом. Потрібно повторити шари. Верхній шар з моркви та майонезу слід посипати сиром та зеленню. Дати настоятися "торту" щонайменше години.

Майонез для торта можна приготувати самому. Вам для цього потрібно лише три інгредієнти та небагато часу.