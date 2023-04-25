Оселедець на вафельних коржах: жоден гість не піде, не попросивши рецепт
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Мінімум часу — максимум смаку
Ділова зустріч або дружні посиденьки, вечірка або романтична вечеря – жодна з цих заходів не обійдеться без закуски. Їхня така неймовірна кількість – здається, вже неможливо придумати щось нове. Але ми пропонуємо вам закуску, про яку ви точно не чули.
Сьогодні ми приготуємо закусочний торт з оселедцем за рецептом Сook.net.ua. Це справжня знахідка для святкового столу. Така страва готується легко і просто, виглядає красиво, смак має неймовірний та надзвичайно ніжний.
Як приготувати торт із оселедця на вафельних коржах.
Інгредієнти:
- вафельні коржі — 6 шт, 1 поч.
- філе оселедця – 200 г;
- печериці — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- морква — 300 г;
- майонез — 200 г;
- сир твердий – 100 г;
- зелень за смаком – 1 пуч.
Спосіб приготування:
- Філе оселедця та одну цибулину подрібнити у блендері.
- Гриби посмажити з цибулею, подрібнити у блендері.
- Моркву відварити, подрібнити.
- Сир також відправити до блендера.
- "Торт" треба зібрати. На перший вафельний корж викласти оселедець із цибулею, зверху змастити майонезом і накрити другим коржем.
- На другий корж покласти подрібнені обсмажені гриби з цибулею, змастити майонезом, накрити наступним коржем.
- На третій корж відправити моркву, зверху змастити майонезом.
- Потрібно повторити шари. Верхній шар з моркви та майонезу слід посипати сиром та зеленню. Дати настоятися "торту" щонайменше години.
Майонез для торта можна приготувати самому. Вам для цього потрібно лише три інгредієнти та небагато часу.