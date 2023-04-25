Гора котлет з однієї банки: бюджетний рецепт популярної страви
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Суперстрава з дешевих продуктів, які є вдома у кожного
Якщо звичайні смачні котлети з фаршу набридли — не біда. Для того, щоб приготувати щось незвичайне та смачне, не потрібні дорогі продукти.
Розповідаємо, як наготувати гору смачних котлет із однієї банки рибних консервів. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- картопля – 2-3 шт.,
- банка рибних консервів – 1 шт.,
- цибуля – 2 шт.,
- яйця – 1 шт.,
- манка – 2 столові ложки,
- олія, сіль та перець – за смаком.
Приготування:
- Картоплю добре миємо і відварюємо разом зі шкіркою. Відкриваємо рибу та відціджуємо звідти зайву рідину. Розминаємо виделкою.
- Цибулю чистимо, дрібно нарізаємо та обсмажуємо до прозорості на олії. Коли картопля вистигне, чистимо її та натираємо на дрібній тертці.
- Додаємо яйце, сіль, перець, одну столову ложку манки та ретельно все перемішуємо. Можна приступати до формування котлеток.
- Формуємо кульки з фаршу, періодично змочуючи руки у воді. Котлети паніруємов манці, що залишилася. Паралельно ставимо розігріватись сковороду з олією.
- Котлетки обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. Вони швидко готуються та мають приємний аромат.
До речі, ці котлети, як і звичайні, піддаються заморозці. Якщо зробити це правильно, то можна наготувати наперед і діставати по десятку, щоб смакувати, коли немає часу на повноцінне готування їжі.