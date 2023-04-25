Гора котлет з однієї банки: бюджетний рецепт популярної страви

Суперстрава з дешевих продуктів, які є вдома у кожного

Якщо звичайні смачні котлети з фаршу набридли — не біда. Для того, щоб приготувати щось незвичайне та смачне, не потрібні дорогі продукти.

Розповідаємо, як наготувати гору смачних котлет із однієї банки рибних консервів. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

картопля – 2-3 шт.,

банка рибних консервів – 1 шт.,

цибуля – 2 шт.,

яйця – 1 шт.,

манка – 2 столові ложки,

олія, сіль та перець – за смаком.

Приготування:

Картоплю добре миємо і відварюємо разом зі шкіркою. Відкриваємо рибу та відціджуємо звідти зайву рідину. Розминаємо виделкою. Цибулю чистимо, дрібно нарізаємо та обсмажуємо до прозорості на олії. Коли картопля вистигне, чистимо її та натираємо на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль, перець, одну столову ложку манки та ретельно все перемішуємо. Можна приступати до формування котлеток. Формуємо кульки з фаршу, періодично змочуючи руки у воді. Котлети паніруємов манці, що залишилася. Паралельно ставимо розігріватись сковороду з олією. Котлетки обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. Вони швидко готуються та мають приємний аромат.

До речі, ці котлети, як і звичайні, піддаються заморозці. Якщо зробити це правильно, то можна наготувати наперед і діставати по десятку, щоб смакувати, коли немає часу на повноцінне готування їжі.