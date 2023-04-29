Приготуйте раз, і будете готувати постійно: рецепт неймовірних котлеток з сиром

Відрізаєш шматочок виделкою — і з середини тягнеться гарячий сир

Є без перебільшення безліч способів приготування домашніх котлет. Це і котлети в духовці, і котлети з цілим яйцем всередині тощо.

А що, якщо додати сир, який розплавиться і буде тягнутись? На порталі gurman.co.ua поділились рецептом пишних котлет з сирною начинкою.

Інгредієнти:

550 г свинини;

130 г сиру (твердого);

яйце;

цибуля;

три ложки молока;

спеції: кмин, паприка, сіль, перець.

Спосіб приготування:

Цибулину і свинину прокручуємо на м’ясорубці, сир тремо на крупній стороні терки. У фарш додаємо яйце, кладемо всі спеції за смаком. Також вливаємо молоко і добре перемішуємо всі інгредієнти. Для того, щоб зробити фарш більш еластичним і м’яким, його слід відбити. Для цього збираємо фарш в одну грудочку і кидаємо його в миску кілька разів. Це "виб’є" з маси бульки повітря. Формуємо котлети. Кладемо частинку фаршу на долоню тонким шаром, по центру викладаємо натертий сир і закриваємо фаршем так, щоб вийшла форма котлет з начинкою всередині. Отримані заготовки паніруємо в сухарях. Обсмажуємо котлетки з обох сторін в олії до готовності.

Такі котлети — неймовірна друга страва. А ще їх можна наготувати заздалегідь і заморозити.