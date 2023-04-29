Приготуйте раз, і будете готувати постійно: рецепт неймовірних котлеток з сиром
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Відрізаєш шматочок виделкою — і з середини тягнеться гарячий сир
Є без перебільшення безліч способів приготування домашніх котлет. Це і котлети в духовці, і котлети з цілим яйцем всередині тощо.
А що, якщо додати сир, який розплавиться і буде тягнутись? На порталі gurman.co.ua поділились рецептом пишних котлет з сирною начинкою.
Інгредієнти:
- 550 г свинини;
- 130 г сиру (твердого);
- яйце;
- цибуля;
- три ложки молока;
- спеції: кмин, паприка, сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Цибулину і свинину прокручуємо на м’ясорубці, сир тремо на крупній стороні терки. У фарш додаємо яйце, кладемо всі спеції за смаком. Також вливаємо молоко і добре перемішуємо всі інгредієнти.
- Для того, щоб зробити фарш більш еластичним і м’яким, його слід відбити. Для цього збираємо фарш в одну грудочку і кидаємо його в миску кілька разів. Це "виб’є" з маси бульки повітря.
- Формуємо котлети. Кладемо частинку фаршу на долоню тонким шаром, по центру викладаємо натертий сир і закриваємо фаршем так, щоб вийшла форма котлет з начинкою всередині.
- Отримані заготовки паніруємо в сухарях. Обсмажуємо котлетки з обох сторін в олії до готовності.
Такі котлети — неймовірна друга страва. А ще їх можна наготувати заздалегідь і заморозити.