Найпростіший пиріг з бюджетних продуктів: з ним впорається навіть дитина
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Всі люблять ягідні та фруктові пироги
Фруктовий пиріг — смачне доповнення до чаю чи кави. Якщо ви вже куштували пиріг з замороженої полуниці, пропонуємо звернути увагу на ще простіший рецепт.
Цей рецепт тіста настільки простий, що з ним впорається навіть дитина. Як його готувати, розповіли на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 5 ст.л.;
- борошно — 150 г;
- крохмаль — 50 г;
- розпушувач — 2 ч.л.;
- ванілін — дрібка;
- будь-які ягоди чи фрукти.
Спосіб приготування:
- Масло заздалегідь лишаємо на столі при кімнатній температурі. Вже розм’якшене, з’єднуємо з цукром та збиваємо міксером. Тепер до маси можна додати молоко, яйця та ванілін.
- Борошно змішуємо з розпушувачем та крохмалем. Краще за все брати кукурудзяний. Сухі інгредієнти просіюємо до масляної суміші. Все ретельно перемішуємо.
- Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто. На нього викладаємо улюблені ягоди або фрукти. Якщо ваш вибір — кислі ягоди, на кшталт порічок чи вишень, то підсолодіть їх і викладіть на тісто.
- Розтираємо трохи борошна з маслом та цукром, додаємо ще дрібку ваніліну. Цією посипкою притрушуємо пиріг та відправляємо його випікатися в розігріту заздалегідь духовку.
Цей пиріг — буквально найпростіший десерт, який можна приготувати з ягід. Якщо після цього у вас залишиться смородина, то приготуйте ще ягідне мохіто.