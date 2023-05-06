Найпростіший пиріг з бюджетних продуктів: з ним впорається навіть дитина

Всі люблять ягідні та фруктові пироги

Фруктовий пиріг — смачне доповнення до чаю чи кави. Якщо ви вже куштували пиріг з замороженої полуниці, пропонуємо звернути увагу на ще простіший рецепт.

Цей рецепт тіста настільки простий, що з ним впорається навіть дитина. Як його готувати, розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

масло — 100 г;

цукор — 100 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 5 ст.л.;

борошно — 150 г;

крохмаль — 50 г;

розпушувач — 2 ч.л.;

ванілін — дрібка;

будь-які ягоди чи фрукти.

Спосіб приготування:

Масло заздалегідь лишаємо на столі при кімнатній температурі. Вже розм’якшене, з’єднуємо з цукром та збиваємо міксером. Тепер до маси можна додати молоко, яйця та ванілін. Борошно змішуємо з розпушувачем та крохмалем. Краще за все брати кукурудзяний. Сухі інгредієнти просіюємо до масляної суміші. Все ретельно перемішуємо. Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто. На нього викладаємо улюблені ягоди або фрукти. Якщо ваш вибір — кислі ягоди, на кшталт порічок чи вишень, то підсолодіть їх і викладіть на тісто. Розтираємо трохи борошна з маслом та цукром, додаємо ще дрібку ваніліну. Цією посипкою притрушуємо пиріг та відправляємо його випікатися в розігріту заздалегідь духовку.

Цей пиріг — буквально найпростіший десерт, який можна приготувати з ягід. Якщо після цього у вас залишиться смородина, то приготуйте ще ягідне мохіто.