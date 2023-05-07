Ідеальна закуска до пива: хрумкі кільця з дешевих продуктів
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Всі будуть в захваті від цих цибулевих кілець
Смажена цибуля володіє сильним смаком, який підкреслює інші компоненти будь-якої страви. Через це її не лише додають у їжу, а й будують рецепти лише навколо неї. Особливо смачно використовувати їх як закуски до пива. Якщо ви вже смажили неймовірну цибулеву квіточку, пропонуємо приготувати кільця в паніровці.
Ця хрумка і незвичайна страва стане відмінною хрумкою закускою до пива. Її можна готувати, додаючи різні приправи. Рецептом поділились на порталі joy-pup.com.
Інгредієнти:
- 3 великі цибулі
- 1/2 склянки борошна
- 1 чайна ложка солі
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
- 1/2 чайної ложки паприки
- 1 яйце
- 1 склянка рослинної олії для смаження
Спосіб приготування:
- Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. У великій мисці змішуємо борошно, сіль, перець та паприку. В іншій мисці збиваємо яйце.
- У глибокій сковороді розігріваємо олію для фритюру. Вона повинна грітись на середньому вогні — інакше рідина нагріється занадто сильно і наша закуска згорить, не просмажившись.
- Кільця цибулі вмочаємо в яйце, потім обвалюємо в суміші борошна. Одразу викладаємо в розпечену олію. Смажимо до золотистого кольору, за потреби перевертаючи.
Цибулю найкраще викладати одразу на паперові рушники — для видалення надлишку олії. А якщо маєте натхнення — приготуйте ще цікавий медово-гірчичний соус.