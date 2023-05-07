Ідеальна закуска до пива: хрумкі кільця з дешевих продуктів

Всі будуть в захваті від цих цибулевих кілець

Смажена цибуля володіє сильним смаком, який підкреслює інші компоненти будь-якої страви. Через це її не лише додають у їжу, а й будують рецепти лише навколо неї. Особливо смачно використовувати їх як закуски до пива. Якщо ви вже смажили неймовірну цибулеву квіточку, пропонуємо приготувати кільця в паніровці.

Ця хрумка і незвичайна страва стане відмінною хрумкою закускою до пива. Її можна готувати, додаючи різні приправи. Рецептом поділились на порталі joy-pup.com.

Інгредієнти:

3 великі цибулі

1/2 склянки борошна

1 чайна ложка солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1/2 чайної ложки паприки

1 яйце

1 склянка рослинної олії для смаження

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. У великій мисці змішуємо борошно, сіль, перець та паприку. В іншій мисці збиваємо яйце. У глибокій сковороді розігріваємо олію для фритюру. Вона повинна грітись на середньому вогні — інакше рідина нагріється занадто сильно і наша закуска згорить, не просмажившись. Кільця цибулі вмочаємо в яйце, потім обвалюємо в суміші борошна. Одразу викладаємо в розпечену олію. Смажимо до золотистого кольору, за потреби перевертаючи.

Цибулю найкраще викладати одразу на паперові рушники — для видалення надлишку олії. А якщо маєте натхнення — приготуйте ще цікавий медово-гірчичний соус.