Продуктів мізер, а часу — п’ять хвилин: мамин улюблений весняний салат

Готується буквально за декілька хвилин

Простий салат з тунцем виручить, якщо на складніші перекуси, такі як цікава єврейська намазка на бутерброди, не вистачає часу. Він надзвичайно просто готується, а продукти для нього знайдуться чи не у кожному холодильнику. Особливо вдало, якщо завалялась баночка тунця.

Цей салат готується всього 5 хвилин, а виходить дуже смачним та корисним. Кількість томатів можна варіювати, розраховуючи на власний смак. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.ua.

Інгредієнти:

100 г руколи

1 червона цибуля

1 банка тунця

томати — на смак

Сіль, спеції — на смак 100 г руколи

Спосіб приготування:

Просто підготуємо і поєднаємо інгредієнти. Руколу миємо та просушуємо на паперових серветках. Ріжемо томати невеликими шматочками. З тунця зливаємо рідину та викладаємо на руколу. Дрібно нарізаємо цибулю, додаємо разом з помідорами. Додаємо на смак сіль та інші спеції. Все готово.

Якщо маєте бажання, можна додати до салату оливки або варені яйця — смак буде трішки відрізнятись. Яйця можна взяти перепелині, але краще знати, як правильно їх варити.