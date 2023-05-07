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Продуктів мізер, а часу — п’ять хвилин: мамин улюблений весняний салат

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальний перекус або доповнення до обіду
Ідеальний перекус або доповнення до обіду. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Готується буквально за декілька хвилин

Простий салат з тунцем виручить, якщо на складніші перекуси, такі як цікава єврейська намазка на бутерброди, не вистачає часу. Він надзвичайно просто готується, а продукти для нього знайдуться чи не у кожному холодильнику. Особливо вдало, якщо завалялась баночка тунця.

Цей салат готується всього 5 хвилин, а виходить дуже смачним та корисним. Кількість томатів можна варіювати, розраховуючи на власний смак. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.ua.

Інгредієнти:

  • 100 г руколи
  • 1 червона цибуля
  • 1 банка тунця
  • томати — на смак
  • Сіль, спеції — на смак 100 г руколи

Спосіб приготування:

  1. Просто підготуємо і поєднаємо інгредієнти. Руколу миємо та просушуємо на паперових серветках. Ріжемо томати невеликими шматочками.
  2. З тунця зливаємо рідину та викладаємо на руколу. Дрібно нарізаємо цибулю, додаємо разом з помідорами.
  3. Додаємо на смак сіль та інші спеції. Все готово.

Якщо маєте бажання, можна додати до салату оливки або варені яйця — смак буде трішки відрізнятись. Яйця можна взяти перепелині, але краще знати, як правильно їх варити.

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#Рецепт #Салат #Тунець