Продуктів мізер, а часу — п’ять хвилин: мамин улюблений весняний салат
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Готується буквально за декілька хвилин
Простий салат з тунцем виручить, якщо на складніші перекуси, такі як цікава єврейська намазка на бутерброди, не вистачає часу. Він надзвичайно просто готується, а продукти для нього знайдуться чи не у кожному холодильнику. Особливо вдало, якщо завалялась баночка тунця.
Цей салат готується всього 5 хвилин, а виходить дуже смачним та корисним. Кількість томатів можна варіювати, розраховуючи на власний смак. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.ua.
Інгредієнти:
- 100 г руколи
- 1 червона цибуля
- 1 банка тунця
- томати — на смак
- Сіль, спеції — на смак 100 г руколи
Спосіб приготування:
- Просто підготуємо і поєднаємо інгредієнти. Руколу миємо та просушуємо на паперових серветках. Ріжемо томати невеликими шматочками.
- З тунця зливаємо рідину та викладаємо на руколу. Дрібно нарізаємо цибулю, додаємо разом з помідорами.
- Додаємо на смак сіль та інші спеції. Все готово.
Якщо маєте бажання, можна додати до салату оливки або варені яйця — смак буде трішки відрізнятись. Яйця можна взяти перепелині, але краще знати, як правильно їх варити.