Тут помиляються всі: як і скільки часу варити перепелині яйця

Поради та лайфхаки, які допоможуть приготувати їх ідеально

Перепелині яйця — корисний продукт. Їх додають до страв замість звичайних курячих — і виходить нова страва, наприклад, заливна риба з креветками.

Мало хто знає, як вони варяться правильно, і тому тримає на плиті довше, ніж потрібно. При такому підході є ризик того, що яйця втратять частину своєї корисності або стануть шкідливими для здоров’я, пише Pixelinform.

Якщо варити перепелині яйця строго за таймером:

шкаралупу буде легко прибрати;

жовток не набуде зеленого або синюватого відтінку;

білок не стане твердим, як гума;

продукт збереже смак та користь.

Для правильного приготування яйця спершу слід помити і скласти у каструльку. Продукт заливають холодною водою так, щоб рідина повністю покривала яйця. Щоб вони потім легко чистились, у воду додають ½ ч. л. солі.

Скільки варити

Відлік часу починається із моменту закипання води. Для рідкого жовтка засікають 2 хв. Якщо потрібні яйця круто, то з моменту закипання води відраховують 5 хв.

Після цього каструлю знімають із вогню і ставлять під холодну воду. Також їх можна дістати шумовкою і перекласти у ємність з водою та льодом. Яйця можна залишити у такій рідині на 5-10 хв.

Завдяки цьому вони швидше охолонуть і краще очищатимуться від шкаралупи. Подібні поради діють і при варінні курячих яєць.