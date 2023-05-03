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Тут помиляються всі: як і скільки часу варити перепелині яйця

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Мало хто вміє правильно їх варити
Мало хто вміє правильно їх варити. Фото pexels.com

Поради та лайфхаки, які допоможуть приготувати їх ідеально

Перепелині яйця — корисний продукт. Їх додають до страв замість звичайних курячих — і виходить нова страва, наприклад, заливна риба з креветками.

Мало хто знає, як вони варяться правильно, і тому тримає на плиті довше, ніж потрібно. При такому підході є ризик того, що яйця втратять частину своєї корисності або стануть шкідливими для здоров’я, пише Pixelinform.

Якщо варити перепелині яйця строго за таймером:

  • шкаралупу буде легко прибрати;
  • жовток не набуде зеленого або синюватого відтінку;
  • білок не стане твердим, як гума;
  • продукт збереже смак та користь.

Для правильного приготування яйця спершу слід помити і скласти у каструльку. Продукт заливають холодною водою так, щоб рідина повністю покривала яйця. Щоб вони потім легко чистились, у воду додають ½ ч. л. солі.

Скільки варити

Відлік часу починається із моменту закипання води. Для рідкого жовтка засікають 2 хв. Якщо потрібні яйця круто, то з моменту закипання води відраховують 5 хв.

Після цього каструлю знімають із вогню і ставлять під холодну воду. Також їх можна дістати шумовкою і перекласти у ємність з водою та льодом. Яйця можна залишити у такій рідині на 5-10 хв.

Завдяки цьому вони швидше охолонуть і краще очищатимуться від шкаралупи. Подібні поради діють і при варінні курячих яєць.

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