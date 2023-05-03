Тут помиляються всі: як і скільки часу варити перепелині яйця
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Поради та лайфхаки, які допоможуть приготувати їх ідеально
Перепелині яйця — корисний продукт. Їх додають до страв замість звичайних курячих — і виходить нова страва, наприклад, заливна риба з креветками.
Мало хто знає, як вони варяться правильно, і тому тримає на плиті довше, ніж потрібно. При такому підході є ризик того, що яйця втратять частину своєї корисності або стануть шкідливими для здоров’я, пише Pixelinform.
Якщо варити перепелині яйця строго за таймером:
- шкаралупу буде легко прибрати;
- жовток не набуде зеленого або синюватого відтінку;
- білок не стане твердим, як гума;
- продукт збереже смак та користь.
Для правильного приготування яйця спершу слід помити і скласти у каструльку. Продукт заливають холодною водою так, щоб рідина повністю покривала яйця. Щоб вони потім легко чистились, у воду додають ½ ч. л. солі.
Скільки варити
Відлік часу починається із моменту закипання води. Для рідкого жовтка засікають 2 хв. Якщо потрібні яйця круто, то з моменту закипання води відраховують 5 хв.
Після цього каструлю знімають із вогню і ставлять під холодну воду. Також їх можна дістати шумовкою і перекласти у ємність з водою та льодом. Яйця можна залишити у такій рідині на 5-10 хв.
Завдяки цьому вони швидше охолонуть і краще очищатимуться від шкаралупи. Подібні поради діють і при варінні курячих яєць.