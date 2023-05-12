Від такої "картоплі" ніхто не відмовиться: шедевральний десерт з кількох продуктів

Знадобиться всього кілька простих інгредієнтів

Існує стереотип, що тістечко "Картопля" — такий же пережиток радянської окупації, як новорічне олів’є. Частина правди в цьому є, звісно, ці десерти зазвичай робили в кондитерських, щоб утилізувати залишки тортів і т. д. Але ми зараз можемо готувати зовсім іншу "Картоплю" — зі смачних та якісних продуктів.

Рецепт надзвичайно простий, а тістечка виходять смачними та мало чим схожими на те, що в радянських цехах складали з обрізків бісквітів. На порталі theLime поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

пісочне печиво (300 г)

згущене молоко (150 г)

вершкове масло (100 г)

какао (3 ст. л.).

Спосіб приготування:

Вершкове масло заздалегідь виймаємо з холодильника, щоб воно розм'якшилося. Дрібнимо печиво — блендером або з допомогою пакета та качалки. Додаємо в печиво м'яке вершкове масло, згущене молоко та какао. Ретельно перемішуємо усі інгредієнти руками. Потім формуємо тістечка з печива. Прикрасити їх можна горішками, додатково обваляти в какао чи викласти цукати.

Такі тістечка подавати до столу одразу, але краще залишити в холодильнику на декілька годин. До слова, згущене молоко для них можна зробити самотужки.