М’ясо, гарнір та хліб в одній страві: рецепт шашлику із салатом у лаваші
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Неймовірна страва без особливих турбот!
Ароматний, соковитий шашлик – це найкращий варіант їжі у компанії друзів або у родинному колі. Традиційно вважається, що найкраще м’ясо — на багатті.
Однак, сьогодні ми спробуємо приготувати шашлик вдома. Shuba рекомендує загорнути його в лаваш та додати салат. Їм можна ситно перекусити вдома або взяти на пікнік і на дачу. Проста у приготуванні страва надовго вгамує голод.
Як приготувати шашлик із салатом у лаваші
Інгредієнти на 4 порції:
- свинина — 800 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- оцет — 40 мл;
- сіль, перець чорний мелений, спеції — до свого смаку;
- тонкий лаваш — 400 г.
Для салату:
- салат, листя – 80 г;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- томати чері — 8 шт.;
- зелень — до свого смаку.
Для заправки:
- йогурт без наповнювача — 200 г
- часник, зубчики – 1 шт.;
- гірчиця — 10 г;
- оливкова олія — 100 г;
- оцет винний – 50 мл;
- зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, обсушіть і наріжте шматочками. Посоліть і поперчіть. Цибулю очистьте, наріжте кружальцями та додайте до м’яса. Влийте оцет, 100 мл води, перемішайте та покладіть у холодильник на 2 години.
- Потім нанизуйте м’ясо на шампури та смажте на мангалі 15 хвилин, весь час перевертаючи їх у духовці, розігрітій до 200°C, 30 хвилин.
- Для салату помийте овочі та зелень. Перець та огірки наріжте соломкою, чері розріжте на чотири частини, салатний лист порвіть, зелень подрібніть.
- Для заправки усі інгредієнти подрібніть у чаші блендера. Змастіть заправкою листи лаваша, розкладіть на них овочі, зелень і салатне листя, зверху покладіть шматочки шашлику і загорніть конвертиками. Розріжте навпіл і одразу подавайте до столу!
Якщо ви з якихось причин не їсте свинину, можна приготувати курячі ніжки у духовці. Ця страва може скласти гідну конкуренцію навіть шашлику.