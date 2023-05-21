М’ясо, гарнір та хліб в одній страві: рецепт шашлику із салатом у лаваші

Неймовірна страва без особливих турбот!

Ароматний, соковитий шашлик – це найкращий варіант їжі у компанії друзів або у родинному колі. Традиційно вважається, що найкраще м’ясо — на багатті.

Однак, сьогодні ми спробуємо приготувати шашлик вдома. Shuba рекомендує загорнути його в лаваш та додати салат. Їм можна ситно перекусити вдома або взяти на пікнік і на дачу. Проста у приготуванні страва надовго вгамує голод.

Як приготувати шашлик із салатом у лаваші

Інгредієнти на 4 порції:

свинина — 800 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

оцет — 40 мл;

сіль, перець чорний мелений, спеції — до свого смаку;

тонкий лаваш — 400 г.

Для салату:

салат, листя – 80 г;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

томати чері — 8 шт.;

зелень — до свого смаку.

Для заправки:

йогурт без наповнювача — 200 г

часник, зубчики – 1 шт.;

гірчиця — 10 г;

оливкова олія — 100 г;

оцет винний – 50 мл;

зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, обсушіть і наріжте шматочками. Посоліть і поперчіть. Цибулю очистьте, наріжте кружальцями та додайте до м’яса. Влийте оцет, 100 мл води, перемішайте та покладіть у холодильник на 2 години. Потім нанизуйте м’ясо на шампури та смажте на мангалі 15 хвилин, весь час перевертаючи їх у духовці, розігрітій до 200°C, 30 хвилин. Для салату помийте овочі та зелень. Перець та огірки наріжте соломкою, чері розріжте на чотири частини, салатний лист порвіть, зелень подрібніть. Для заправки усі інгредієнти подрібніть у чаші блендера. Змастіть заправкою листи лаваша, розкладіть на них овочі, зелень і салатне листя, зверху покладіть шматочки шашлику і загорніть конвертиками. Розріжте навпіл і одразу подавайте до столу!

Якщо ви з якихось причин не їсте свинину, можна приготувати курячі ніжки у духовці. Ця страва може скласти гідну конкуренцію навіть шашлику.