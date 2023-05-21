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М’ясо, гарнір та хліб в одній страві: рецепт шашлику із салатом у лаваші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте всіх незвичайним шашликом із салатом у лаваші
Здивуйте всіх незвичайним шашликом із салатом у лаваші. Фото shuba.life

Неймовірна страва без особливих турбот!

Ароматний, соковитий шашлик – це найкращий варіант їжі у компанії друзів або у родинному колі. Традиційно вважається, що найкраще м’ясо — на багатті.

Однак, сьогодні ми спробуємо приготувати шашлик вдома. Shuba рекомендує загорнути його в лаваш та додати салат. Їм можна ситно перекусити вдома або взяти на пікнік і на дачу. Проста у приготуванні страва надовго вгамує голод.

Як приготувати шашлик із салатом у лаваші

Інгредієнти на 4 порції:

  • свинина — 800 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • оцет — 40 мл;
  • сіль, перець чорний мелений, спеції — до свого смаку;
  • тонкий лаваш — 400 г.

Для салату:

  • салат, листя – 80 г;
  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • томати чері — 8 шт.;
  • зелень — до свого смаку.

Для заправки:

  • йогурт без наповнювача — 200 г
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • гірчиця — 10 г;
  • оливкова олія — 100 г;
  • оцет винний – 50 мл;
  • зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо помийте, обсушіть і наріжте шматочками. Посоліть і поперчіть. Цибулю очистьте, наріжте кружальцями та додайте до м’яса. Влийте оцет, 100 мл води, перемішайте та покладіть у холодильник на 2 години.
  2. Потім нанизуйте м’ясо на шампури та смажте на мангалі 15 хвилин, весь час перевертаючи їх у духовці, розігрітій до 200°C, 30 хвилин.
  3. Для салату помийте овочі та зелень. Перець та огірки наріжте соломкою, чері розріжте на чотири частини, салатний лист порвіть, зелень подрібніть.
  4. Для заправки усі інгредієнти подрібніть у чаші блендера. Змастіть заправкою листи лаваша, розкладіть на них овочі, зелень і салатне листя, зверху покладіть шматочки шашлику і загорніть конвертиками. Розріжте навпіл і одразу подавайте до столу!

Якщо ви з якихось причин не їсте свинину, можна приготувати курячі ніжки у духовці. Ця страва може скласти гідну конкуренцію навіть шашлику.

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#Рецепт #Шашлик #Лаваш #Готуємо вдома