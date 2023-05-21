Обід за лічені хвилини: рецепт моментальних лінивих пиріжків з шинкою

Зникнуть вмить — такі вони смачні

Ці пиріжечки чимось схожі на м’ясні оладки — тільки ще швидше готуються, адже начинка простіша. Загалом же випічка на сковороді і з заливним тістом — одна з найшвидших.

Страва готується швидко і з простих продуктів. Пиріжки-оладки виходять апетитними та смачними. Як пише ТСН, в тісто не потрібно додавати дріжджі, навіть замішувати нічого не треба.

Інгредієнти для тіста:

кефір – 300 г;

борошно – 220 г;

яйце – 1 шт.;

сода – 0,5 чл;

сіль – 1 ч.л. (без верху);

Для начинки:

шинка – 130 г;

сир твердий – 100 г;

яйця (варені) – 2 шт.;

цибуля зелена;

олія (для смаження).

Спосіб приготування:

У миску вибиваємо яйце, додаємо сіль. Збиваємо все вінчиком. Вливаємо теплий кефір, додаємо соду. Частина додаємо просіяне борошно. Все добре перемішуємо. Нарізаємо дрібно цибулю та шинку. Сир та яйця натираємо на середній тертці. З'єднуємо тісто з начинкою та перемішуємо до однорідної маси без грудочок. Водночас розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії. Ложкою викладаємо тісто на невеликій відстані один від одного. Готуємо пиріжечки на середньому вогні, по 3-4 хвилини з кожного боку. Ціль — рум’яна скоринка.

Це чудовий рецепт на випадок, коли треба швидко нагодувати велику кількість людей. Просто приготуйте смачний соус на основі сметани, посипте зеленню — і можна смакувати.