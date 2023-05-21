Обід за лічені хвилини: рецепт моментальних лінивих пиріжків з шинкою
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Зникнуть вмить — такі вони смачні
Ці пиріжечки чимось схожі на м’ясні оладки — тільки ще швидше готуються, адже начинка простіша. Загалом же випічка на сковороді і з заливним тістом — одна з найшвидших.
Страва готується швидко і з простих продуктів. Пиріжки-оладки виходять апетитними та смачними. Як пише ТСН, в тісто не потрібно додавати дріжджі, навіть замішувати нічого не треба.
Інгредієнти для тіста:
- кефір – 300 г;
- борошно – 220 г;
- яйце – 1 шт.;
- сода – 0,5 чл;
- сіль – 1 ч.л. (без верху);
Для начинки:
- шинка – 130 г;
- сир твердий – 100 г;
- яйця (варені) – 2 шт.;
- цибуля зелена;
- олія (для смаження).
Спосіб приготування:
- У миску вибиваємо яйце, додаємо сіль. Збиваємо все вінчиком. Вливаємо теплий кефір, додаємо соду.
- Частина додаємо просіяне борошно. Все добре перемішуємо.
- Нарізаємо дрібно цибулю та шинку. Сир та яйця натираємо на середній тертці.
- З'єднуємо тісто з начинкою та перемішуємо до однорідної маси без грудочок. Водночас розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії.
- Ложкою викладаємо тісто на невеликій відстані один від одного. Готуємо пиріжечки на середньому вогні, по 3-4 хвилини з кожного боку. Ціль — рум’яна скоринка.
Це чудовий рецепт на випадок, коли треба швидко нагодувати велику кількість людей. Просто приготуйте смачний соус на основі сметани, посипте зеленню — і можна смакувати.