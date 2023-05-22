Два інгредієнти та півгодини часу: найпростіший рецепт дивовижної закуски "Свинки в ковдрі"
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Приготувати смачну страву легко!
Що може бути простішим, ніж загорнути смачну ковбаску в бекон? Хіба що із задоволенням з’їсти її.
У такі "Свинки в ковдрі" за рецептом Shuba закохаються ваші діти. Та й дорослі теж не обійдуть їхньою стороною, тому готуйте ковбасок відразу дуже багато. Вони чудово підійдуть для перекушування, пікніка або на обід.
Як приготувати "Свинки в ковдрі" — ковбаски в беконі
Інгредієнти на 12 порцій:
- ковбаски коктейльні — 24 шт.;
- бекон — 300 г.
Спосіб приготування:
- Підготуйте інгредієнти та розігрійте духовку до температури 190 градусів.
- Злегка змастіть лист і застеліть пергаментом для випікання. Відкладіть.
- На обробну дошку покладіть скибочки смугастого бекону. За допомогою тильного боку обіднього ножа розтягніть бекон, не пориваючи. Наріжте кожну скибочку на третини.
- Кожну коктейльну ковбаску щільно оберніть беконом.
- Покладіть загорнуті ковбаски на підготовлений лист швом вниз.
- У цей момент лист можна накрити та поставити в холодильник, щоб готувати пізніше.
- Покладіть у духовку і запікайте близько 20 хвилин, доки бекон не стане хрустким і золотистим, а ковбаски приготуються. Подавати їх можна відразу гарячими або за деякий час.
Ковбаски можна загортати напередодні або за тиждень і заморожувати, але ретельно розморожувати перед приготуванням. Найкращий спосіб розморожування – дістати з морозильної камери та залишити в холодильнику на ніч.
Ви також можете самостійно приготувати домашні ковбаски та обернути їх. Для обгортання краще використовувати тонко нарізаний смугастий бекон.