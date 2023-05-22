Два інгредієнти та півгодини часу: найпростіший рецепт дивовижної закуски "Свинки в ковдрі"

Приготувати смачну страву легко!

Що може бути простішим, ніж загорнути смачну ковбаску в бекон? Хіба що із задоволенням з’їсти її.

У такі "Свинки в ковдрі" за рецептом Shuba закохаються ваші діти. Та й дорослі теж не обійдуть їхньою стороною, тому готуйте ковбасок відразу дуже багато. Вони чудово підійдуть для перекушування, пікніка або на обід.

Як приготувати "Свинки в ковдрі" — ковбаски в беконі

Інгредієнти на 12 порцій:

ковбаски коктейльні — 24 шт.;

бекон — 300 г.

Спосіб приготування:

Підготуйте інгредієнти та розігрійте духовку до температури 190 градусів. Злегка змастіть лист і застеліть пергаментом для випікання. Відкладіть. На обробну дошку покладіть скибочки смугастого бекону. За допомогою тильного боку обіднього ножа розтягніть бекон, не пориваючи. Наріжте кожну скибочку на третини. Кожну коктейльну ковбаску щільно оберніть беконом. Покладіть загорнуті ковбаски на підготовлений лист швом вниз. У цей момент лист можна накрити та поставити в холодильник, щоб готувати пізніше. Покладіть у духовку і запікайте близько 20 хвилин, доки бекон не стане хрустким і золотистим, а ковбаски приготуються. Подавати їх можна відразу гарячими або за деякий час.

Ковбаски можна загортати напередодні або за тиждень і заморожувати, але ретельно розморожувати перед приготуванням. Найкращий спосіб розморожування – дістати з морозильної камери та залишити в холодильнику на ніч.

Ви також можете самостійно приготувати домашні ковбаски та обернути їх. Для обгортання краще використовувати тонко нарізаний смугастий бекон.