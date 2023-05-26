Десерт за п’ять хвилин: ніжний шоколадний мус без борошна та цукру

Швидко готується, і з’їдається теж швидко

Смачного десерту можна наготувати за 5 хвилин і ласувати кілька днів. Цей рецепт особливо стане в пригоді, якщо солодкого хочеться, а вільного часу, щоб готувати повноцінний торт — немає.

Цей шоколадний мус готується за лічені хвилини. Потрібно два простих продукти. Десерт сподобається і дорослим, і дітям. Як його готувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

шоколад – 200 г;

банани – 2 шт.;

кориця – 1 ч.л. (за бажанням)

Спосіб приготування:

Банани обираємо стиглі та м’які. Шоколад для рецепта беремо той, який подобається. Але з темним шоколадом смак буде насиченішим, а аромат — глибшим. Шоколад розтоплюємо будь-яким зручним способом: в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Банани чистимо і ріжемо шматочками, змішуємо з шоколадом. Масу збиваємо блендером. Перекладаємо в пластикову посудину з кришкою, застелену пергаментом або плівкою. Накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на кілька годин (краще на всю ніч). Коли маса стабілізується, дістаємо її з форми. Вона легко нарізається на порційні шматочки.

Це просто ідеальний варіант, якщо бажаєте замінити магазинні солодощі. Також ми розповідали, як готувати домашні цукерки.