П’ять хвилин — і готово: простий рецепт легкого салату з полуницею
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П’ять хвилин на приготування — і ви вже насолоджуєтеся смачною стравою
Настав час смачних і легких рецептів — на ринках і в супермаркетах вже продається свіжа зелень і ароматна полуниця. Саме таку страву сьогодні й готуватимемо.
Вам не треба морочити собі мозок над тим, що приготувати на вечерю — напрочуд смачний салат за рецептом "Главреда" сподобається всім вашим близьким. Готувати його — 5 хвилин, а насолоди та захоплення — на весь вечір.
Як приготувати салат з полуницею
Інгредієнти:
- зелень (листя сала або рукола) — 100 гр;
- помідор — 1 шт.;
- ягоди полуниці (можна замінити малиною) – 3 шт.;
- оливкова олія, сіль — до свого смаку;
- груша — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Зелень добре помити, висушити та порізати відразу в салатник.
- Грушу помити, почистити від шкірки та нарізати красивими часточками.
- Помідори нарізати кубиками.
- На зелень у гарну тарілку покласти часточки груші.
- Додати помідор, посолити та полити оливковою олією.
- Додати ягоди полуниці чи малини до смаку.
- У салат за бажанням можна додати сир із пліснявою або фету.
- Розкішна і дуже легка вечеря готова, смачного!
Перед приготуванням такої чудової страви слід прибрати нітрати з продуктів. Зробити це легко за допомогою кількох способів.