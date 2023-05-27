П’ять хвилин — і готово: простий рецепт легкого салату з полуницею

П’ять хвилин на приготування — і ви вже насолоджуєтеся смачною стравою

Настав час смачних і легких рецептів — на ринках і в супермаркетах вже продається свіжа зелень і ароматна полуниця. Саме таку страву сьогодні й готуватимемо.

Вам не треба морочити собі мозок над тим, що приготувати на вечерю — напрочуд смачний салат за рецептом "Главреда" сподобається всім вашим близьким. Готувати його — 5 хвилин, а насолоди та захоплення — на весь вечір.

Як приготувати салат з полуницею

Інгредієнти:

зелень (листя сала або рукола) — 100 гр;

помідор — 1 шт.;

ягоди полуниці (можна замінити малиною) – 3 шт.;

оливкова олія, сіль — до свого смаку;

груша — 1 шт.

Спосіб приготування:

Зелень добре помити, висушити та порізати відразу в салатник. Грушу помити, почистити від шкірки та нарізати красивими часточками. Помідори нарізати кубиками. На зелень у гарну тарілку покласти часточки груші. Додати помідор, посолити та полити оливковою олією. Додати ягоди полуниці чи малини до смаку. У салат за бажанням можна додати сир із пліснявою або фету. Розкішна і дуже легка вечеря готова, смачного!

Перед приготуванням такої чудової страви слід прибрати нітрати з продуктів. Зробити це легко за допомогою кількох способів.