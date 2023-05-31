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Смітять швидше, ніж готуватимете: рецепт картопляних кульок, які полюблять навіть діти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляні кульки — це смачно та ситно
Картопляні кульки — це смачно та ситно. Фото pomidorka.top

Ви більше не купуватимете іншу закуску

Крокети французькою з картоплі або картопляні кульки — смачна закуска, яку можна легко приготувати на власній кухні. Їх роблять з різними начинками та подають як гарнір або самостійну страву.

Золотисті та найсмачніші картопляні кульки у сирному соусі за рецептом Romidorka приготувати досить швидко – для страви навіть не потрібно відварювати картоплю. Разом з тим, рум’яні та ароматні кульки з сирої картоплі вийдуть ніжними, смачними та дуже апетитними.

Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт.;
  • сир – 2 скибочки;
  • сіль — щіпка;
  • пепероні;
  • кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.;
  • паприка — пів ч. л.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • молоко – 200 мл;
  • часник – 5 зубчиків;
  • вода – 25 мл;
  • борошно — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очищаємо від шкірки і за допомогою овочерізки або терки нарізаємо на тонкі смужки. Занурюємо картопля повністю у воду, даємо час намокнути.
  2. Виливаємо воду, солимо картоплю і посипаємо крохмалем. Перемішуємо компоненти, залишаємо картопляну масу на 10 хвилин.
  3. З картопляної маси ліпимо кульки розміром менш грецького горіха.
  4. До вершкової суміші додаємо борошно, добре перемішуємо. Наливаємо воду та молоко в суміш, посипаємо паприкою, готуємо до загусання.
  5. На сковороді розтоплюємо вершкове масло, обсмажуємо подрібнений часник. До вершкової суміші додаємо борошно, добре перемішуємо. Наливаємо воду та молоко в суміш, посипаємо паприкою, готуємо до загусання.
  6. До густого соусу викладаємо скибочки сиру – вони мають розплавитись. Знімаємо соус з вогню і даємо охолонути.
  7. На сковороду виливаємо 100 мл олії, нагріваємо при помірному вогні. Обсмажуємо картопляні кульки з усіх боків до золотистої скоринки.

До речі, такі картопляні кульки можна подавати із домашнім кетчупом. Смачного!

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