Смітять швидше, ніж готуватимете: рецепт картопляних кульок, які полюблять навіть діти

Ви більше не купуватимете іншу закуску

Крокети французькою з картоплі або картопляні кульки — смачна закуска, яку можна легко приготувати на власній кухні. Їх роблять з різними начинками та подають як гарнір або самостійну страву.

Золотисті та найсмачніші картопляні кульки у сирному соусі за рецептом Romidorka приготувати досить швидко – для страви навіть не потрібно відварювати картоплю. Разом з тим, рум’яні та ароматні кульки з сирої картоплі вийдуть ніжними, смачними та дуже апетитними.

Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

сир – 2 скибочки;

сіль — щіпка;

пепероні;

кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.;

паприка — пів ч. л.;

вершкове масло – 50 г;

молоко – 200 мл;

часник – 5 зубчиків;

вода – 25 мл;

борошно — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Картоплю очищаємо від шкірки і за допомогою овочерізки або терки нарізаємо на тонкі смужки. Занурюємо картопля повністю у воду, даємо час намокнути. Виливаємо воду, солимо картоплю і посипаємо крохмалем. Перемішуємо компоненти, залишаємо картопляну масу на 10 хвилин. З картопляної маси ліпимо кульки розміром менш грецького горіха. До вершкової суміші додаємо борошно, добре перемішуємо. Наливаємо воду та молоко в суміш, посипаємо паприкою, готуємо до загусання. На сковороді розтоплюємо вершкове масло, обсмажуємо подрібнений часник. До вершкової суміші додаємо борошно, добре перемішуємо. Наливаємо воду та молоко в суміш, посипаємо паприкою, готуємо до загусання. До густого соусу викладаємо скибочки сиру – вони мають розплавитись. Знімаємо соус з вогню і даємо охолонути. На сковороду виливаємо 100 мл олії, нагріваємо при помірному вогні. Обсмажуємо картопляні кульки з усіх боків до золотистої скоринки.

До речі, такі картопляні кульки можна подавати із домашнім кетчупом. Смачного!