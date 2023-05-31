Смітять швидше, ніж готуватимете: рецепт картопляних кульок, які полюблять навіть діти
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Ви більше не купуватимете іншу закуску
Крокети французькою з картоплі або картопляні кульки — смачна закуска, яку можна легко приготувати на власній кухні. Їх роблять з різними начинками та подають як гарнір або самостійну страву.
Золотисті та найсмачніші картопляні кульки у сирному соусі за рецептом Romidorka приготувати досить швидко – для страви навіть не потрібно відварювати картоплю. Разом з тим, рум’яні та ароматні кульки з сирої картоплі вийдуть ніжними, смачними та дуже апетитними.
Як приготувати сирні кульки
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- сир – 2 скибочки;
- сіль — щіпка;
- пепероні;
- кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.;
- паприка — пів ч. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- молоко – 200 мл;
- часник – 5 зубчиків;
- вода – 25 мл;
- борошно — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Картоплю очищаємо від шкірки і за допомогою овочерізки або терки нарізаємо на тонкі смужки. Занурюємо картопля повністю у воду, даємо час намокнути.
- Виливаємо воду, солимо картоплю і посипаємо крохмалем. Перемішуємо компоненти, залишаємо картопляну масу на 10 хвилин.
- З картопляної маси ліпимо кульки розміром менш грецького горіха.
- До вершкової суміші додаємо борошно, добре перемішуємо. Наливаємо воду та молоко в суміш, посипаємо паприкою, готуємо до загусання.
- На сковороді розтоплюємо вершкове масло, обсмажуємо подрібнений часник. До вершкової суміші додаємо борошно, добре перемішуємо. Наливаємо воду та молоко в суміш, посипаємо паприкою, готуємо до загусання.
- До густого соусу викладаємо скибочки сиру – вони мають розплавитись. Знімаємо соус з вогню і даємо охолонути.
- На сковороду виливаємо 100 мл олії, нагріваємо при помірному вогні. Обсмажуємо картопляні кульки з усіх боків до золотистої скоринки.
До речі, такі картопляні кульки можна подавати із домашнім кетчупом. Смачного!