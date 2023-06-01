Нагодує ситно всю сім’ю: рецепт незвичайного омлету із чорним хлібом

Двадцять хвилин — і страва готова

Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Бажано, щоб цей прийом їжі був натуральним, поживним, швидким у приготуванні та смачним. Сніданок має приносити вам гарний настрій.

Сніданок за рецептом Shuba містить все, що потрібно для ідеального початку дня — від білка до корисних жирів і вуглеводів, що повільно засвоюються. Омлет із чорним хлібом готується швидко і потребує лише кількох інгредієнтів. До речі, чорний хліб можна замінити на білий тостовий, житнє або з цільнозернового борошна — страва буде так само смачною.

Як приготувати омлет із чорним хлібом

Інгредієнти на 4 порції:

яйця курячі — 8 шт.;

хліб чорний – 250 г;

молоко — 150 мл;

томати — 2 шт.;

олія соняшникова — 50 мл;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Чорний хліб наріжте спочатку скибочками, потім невеликими кубиками. Розігрійте велику сковороду з олією та обсмажте хліб, весь час помішуючи, до золотистого кольору. Яйця вбийте в миску, додайте молоко, сіль, перець і збийте. Залийте ними підсмажені кубики хліба, зменште вогонь, накрийте кришкою і кілька хвилин. Можете обсмажені кубики хліба вбити цілі яйця і смажити до готовності. Помідори та зелень промийте та обсушіть. Помідори наріжте дрібними кубиками, а зелень дрібно наріжте. Відкрийте кришку і рівномірно посипте омлет помідорами та зеленню. Наріжте на порції і одразу ж подавайте.

А щоб омлет був пишним, потрібно знати кілька секретів. Це ідеальний сніданок з мінімумом витрачених сил та часу