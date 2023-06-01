Нагодує ситно всю сім’ю: рецепт незвичайного омлету із чорним хлібом
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Двадцять хвилин — і страва готова
Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Бажано, щоб цей прийом їжі був натуральним, поживним, швидким у приготуванні та смачним. Сніданок має приносити вам гарний настрій.
Сніданок за рецептом Shuba містить все, що потрібно для ідеального початку дня — від білка до корисних жирів і вуглеводів, що повільно засвоюються. Омлет із чорним хлібом готується швидко і потребує лише кількох інгредієнтів. До речі, чорний хліб можна замінити на білий тостовий, житнє або з цільнозернового борошна — страва буде так само смачною.
Як приготувати омлет із чорним хлібом
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця курячі — 8 шт.;
- хліб чорний – 250 г;
- молоко — 150 мл;
- томати — 2 шт.;
- олія соняшникова — 50 мл;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Чорний хліб наріжте спочатку скибочками, потім невеликими кубиками. Розігрійте велику сковороду з олією та обсмажте хліб, весь час помішуючи, до золотистого кольору.
- Яйця вбийте в миску, додайте молоко, сіль, перець і збийте. Залийте ними підсмажені кубики хліба, зменште вогонь, накрийте кришкою і кілька хвилин.
- Можете обсмажені кубики хліба вбити цілі яйця і смажити до готовності.
- Помідори та зелень промийте та обсушіть. Помідори наріжте дрібними кубиками, а зелень дрібно наріжте.
- Відкрийте кришку і рівномірно посипте омлет помідорами та зеленню. Наріжте на порції і одразу ж подавайте.
А щоб омлет був пишним, потрібно знати кілька секретів. Це ідеальний сніданок з мінімумом витрачених сил та часу