Легкий як пух і ніжний як хмара: бюджетний рецепт японського чизкейку

Спробуйте — і ви забудете інші рецепти

Чизкейк – це сирний десерт, який користується великою популярністю у всьому світі. У кожній країні є рецепти його приготування.

Але тільки чизкейк японською за рецептом Uaportal має таку легкість і ніжність. Його секрет полягає в додаванні збитих білків, що надають десерту легкості.

Як приготувати японський чизкейк

Інгредієнти:

250 г вершкового сиру;

60 г вершкового масла;

100 мілілітрів молока;

6 яєць;

60 г борошна;

20 г кукурудзяного крохмалю;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки лимонного соку;

140 г цукру;

цукрова пудра для оздоблення.

Спосіб приготування:

Духовку встановіть на 160 градусів. Форму для чизкейка візьміть діаметром 20 сантиметрів і вистеліть пергаментом. Покладіть сир, олію та молоко в каструлю і нагрійте їх на маленькому вогні, постійно помішуючи. Відставте убік і дочекайтеся охолодження. Відокремте жовтки від білків і покладіть їх у велику миску. Додайте борошно, крохмаль, сіль та лимонний сік і перемішайте вінчиком. Додайте сирну суміш і перемішайте до однорідності. Покладіть білки в миску та збийте, повільно додаючи цукор до утворення піків. Третину білків додайте в сирну суміш і акуратно перемішайте. Потім додайте другу поліцію білків. Перелийте суміш у форму для випічки, а її поставте в жароміцну миску або форму більшого діаметру і налийте гарячу воду до половини. Відправте в духовку за годину. Після закінчення часу випікання потримайте чизкейк в духовці ще 15 хвилин зі злегка відкритими дверцятами. Вийміть із форми, дочекайтеся охолодження та посипте цукровою пудрою.

Приготуйте улюблену каву та насолоджуйтесь. Смачного!