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Легкий як пух і ніжний як хмара: бюджетний рецепт японського чизкейку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найніжніший з усіх чізкейк японською
Найніжніший з усіх чізкейк японською. Фото focus.ua

Спробуйте — і ви забудете інші рецепти

Чизкейк – це сирний десерт, який користується великою популярністю у всьому світі. У кожній країні є рецепти його приготування.

Але тільки чизкейк японською за рецептом Uaportal має таку легкість і ніжність. Його секрет полягає в додаванні збитих білків, що надають десерту легкості.

Як приготувати японський чизкейк

Інгредієнти:

  • 250 г вершкового сиру;
  • 60 г вершкового масла;
  • 100 мілілітрів молока;
  • 6 яєць;
  • 60 г борошна;
  • 20 г кукурудзяного крохмалю;
  • 1/4 чайної ложки солі;
  • 1/4 чайної ложки лимонного соку;
  • 140 г цукру;
  • цукрова пудра для оздоблення.

Спосіб приготування:

  1. Духовку встановіть на 160 градусів. Форму для чизкейка візьміть діаметром 20 сантиметрів і вистеліть пергаментом.
  2. Покладіть сир, олію та молоко в каструлю і нагрійте їх на маленькому вогні, постійно помішуючи.
  3. Відставте убік і дочекайтеся охолодження.
  4. Відокремте жовтки від білків і покладіть їх у велику миску. Додайте борошно, крохмаль, сіль та лимонний сік і перемішайте вінчиком. Додайте сирну суміш і перемішайте до однорідності.
  5. Покладіть білки в миску та збийте, повільно додаючи цукор до утворення піків. Третину білків додайте в сирну суміш і акуратно перемішайте. Потім додайте другу поліцію білків.
  6. Перелийте суміш у форму для випічки, а її поставте в жароміцну миску або форму більшого діаметру і налийте гарячу воду до половини. Відправте в духовку за годину. Після закінчення часу випікання потримайте чизкейк в духовці ще 15 хвилин зі злегка відкритими дверцятами.
  7. Вийміть із форми, дочекайтеся охолодження та посипте цукровою пудрою.

Приготуйте улюблену каву та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Чізкейк #Готуємо вдома