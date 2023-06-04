Легкий як пух і ніжний як хмара: бюджетний рецепт японського чизкейку
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Чизкейк – це сирний десерт, який користується великою популярністю у всьому світі. У кожній країні є рецепти його приготування.
Але тільки чизкейк японською за рецептом Uaportal має таку легкість і ніжність. Його секрет полягає в додаванні збитих білків, що надають десерту легкості.
Як приготувати японський чизкейк
Інгредієнти:
- 250 г вершкового сиру;
- 60 г вершкового масла;
- 100 мілілітрів молока;
- 6 яєць;
- 60 г борошна;
- 20 г кукурудзяного крохмалю;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки лимонного соку;
- 140 г цукру;
- цукрова пудра для оздоблення.
Спосіб приготування:
- Духовку встановіть на 160 градусів. Форму для чизкейка візьміть діаметром 20 сантиметрів і вистеліть пергаментом.
- Покладіть сир, олію та молоко в каструлю і нагрійте їх на маленькому вогні, постійно помішуючи.
- Відставте убік і дочекайтеся охолодження.
- Відокремте жовтки від білків і покладіть їх у велику миску. Додайте борошно, крохмаль, сіль та лимонний сік і перемішайте вінчиком. Додайте сирну суміш і перемішайте до однорідності.
- Покладіть білки в миску та збийте, повільно додаючи цукор до утворення піків. Третину білків додайте в сирну суміш і акуратно перемішайте. Потім додайте другу поліцію білків.
- Перелийте суміш у форму для випічки, а її поставте в жароміцну миску або форму більшого діаметру і налийте гарячу воду до половини. Відправте в духовку за годину. Після закінчення часу випікання потримайте чизкейк в духовці ще 15 хвилин зі злегка відкритими дверцятами.
- Вийміть із форми, дочекайтеся охолодження та посипте цукровою пудрою.
Приготуйте улюблену каву та насолоджуйтесь. Смачного!