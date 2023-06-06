Пуці голушко по-закарпатськи: рецепт старовинної страви всього з трьох інгредієнтів
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Досить проста і апетитна страва
Закарпатська кухня — це не лише ситно, а й просто. Ми вже готували закарпатський суп із кабачків за старовинним рецептом, тепер настала черга галушок.
Пуці голушко за рецептом "Мета" — ще одна смачна страва закарпатської кухні, яка має не тільки кумедну назву, а й просто готуватися. Вам не знадобиться багато сил та енергії, а результат вас дуже вразить!
Як приготувати пуці голушко
Інгредієнти:
- картопля середнього розміру — 3 шт.;
- вода;
- сіль;
- борошно;
- сало копчене — до смаку (для подачі).
Спосіб приготування:
- Картоплю потрібно почистити, помити, скласти в каструлю та залити водою. Її потрібно поставити на вогонь і варити до м’якого стану.
- Як тільки картопля звариться, її потрібно пом’яти до стану пюре. Потім додати чайну ложку солі та дуже добре все перемішати.
- Необхідно поступово додавати борошно в пюре — спочатку дві столові ложки з гіркою і перемішати, а потім додавати при необхідності. Необхідно замісити тісто, яке злегка прилипатиме до рук.
- Потрібно поставити на вогонь каструлю з водою та довести до кипіння, воду посолити.
- Поки вода закипає, необхідно розділити тісто на дві частини, розкотити в ковбаску та відщипувати шматочки. Сформовані пуці голушко потрібно кидати в окріп і варити 5 хвилин після того, як спливуть на поверхню.
- Поки варяться пуці, нарізане шматочками сало необхідно посмажити до отримання шкварок.
- Потрібно дістати з каструлі зварені пуці та додати на сковороду до сала, перемішати та подавати до столу.
Страву можна прикрасити зеленню та додати сметану. А можна подати з улюбленим соусом.