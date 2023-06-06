Пуці голушко по-закарпатськи: рецепт старовинної страви всього з трьох інгредієнтів

Досить проста і апетитна страва

Закарпатська кухня — це не лише ситно, а й просто. Ми вже готували закарпатський суп із кабачків за старовинним рецептом, тепер настала черга галушок.

Пуці голушко за рецептом "Мета" — ще одна смачна страва закарпатської кухні, яка має не тільки кумедну назву, а й просто готуватися. Вам не знадобиться багато сил та енергії, а результат вас дуже вразить!

Як приготувати пуці голушко

Інгредієнти:

картопля середнього розміру — 3 шт.;

вода;

сіль;

борошно;

сало копчене — до смаку (для подачі).

Спосіб приготування:

Картоплю потрібно почистити, помити, скласти в каструлю та залити водою. Її потрібно поставити на вогонь і варити до м’якого стану. Як тільки картопля звариться, її потрібно пом’яти до стану пюре. Потім додати чайну ложку солі та дуже добре все перемішати. Необхідно поступово додавати борошно в пюре — спочатку дві столові ложки з гіркою і перемішати, а потім додавати при необхідності. Необхідно замісити тісто, яке злегка прилипатиме до рук. Потрібно поставити на вогонь каструлю з водою та довести до кипіння, воду посолити. Поки вода закипає, необхідно розділити тісто на дві частини, розкотити в ковбаску та відщипувати шматочки. Сформовані пуці голушко потрібно кидати в окріп і варити 5 хвилин після того, як спливуть на поверхню. Поки варяться пуці, нарізане шматочками сало необхідно посмажити до отримання шкварок. Потрібно дістати з каструлі зварені пуці та додати на сковороду до сала, перемішати та подавати до столу.

Страву можна прикрасити зеленню та додати сметану. А можна подати з улюбленим соусом.