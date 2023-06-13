Головний рецепт літа: розкриваємо секрет найсмачніших овочевих млинців
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Зробіть ранок своїх рідних приємним, солодким та смачним.
Млинці — це блюдо, яке готує на своїй кухні практично кожен кулінар. Їх незабутній аромат здатний розбудити навіть рано вдосвіта.
А якщо додати в тісто картопля та кабачки, то така страва стане ситною та корисною. Кабачок надає млинцям соковитий і ніжний смак, картопля — легку кремовість та ситність, а зелена цибуля прикрашає їх свіжим ароматом та пікантністю. Такі млинці за рецептом Shuba можуть бути головними на вашому столі або доповнювати інші страви. Вони підходять і для сніданку, і для обіду, і вечері.
Як приготувати млинці з кабачком та картоплею
Інгредієнти на 6 порцій:
- яйця курячі — 3 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- молоко — 300 мл;
- борошно — 170 г;
- олія соняшникова — 1 ст. л.;
- кабачки — 1 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- цибуля зелена — до свого смаку.
Для соусу:
- сметана — 200 г;
- часник, зубчики — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, кріп, гілочка — до свого смаку
Спосіб приготування:
- Яйця збийте у легку піну із сіллю. Влийте молоко та перемішайте. Всипте борошно, перемішайте. Влийте олію, перемішайте.
- Натріть на великій тертці кабачок та картопля. Відіжміть зайву рідину з овочів і додайте їх у тісто. Зелену цибулю наріжте і всипте в тісто. Все перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією, влийте тісто для першого млинця, розподіліть його по сковороді, накрийте кришкою і смажте по обидва боки до готовності, близько 4 хвилин з кожного боку. Посмажте так усі млинці.
- Приготуйте соус. Часник дрібно наріжте, всипте в сметану, приправте сіллю та перцем, перемішайте.
Страву можна також подавати із сирним соусом. Тим більше його легко приготувати, поки печуть млинці.