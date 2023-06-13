Головний рецепт літа: розкриваємо секрет найсмачніших овочевих млинців

Зробіть ранок своїх рідних приємним, солодким та смачним.

Млинці — це блюдо, яке готує на своїй кухні практично кожен кулінар. Їх незабутній аромат здатний розбудити навіть рано вдосвіта.

А якщо додати в тісто картопля та кабачки, то така страва стане ситною та корисною. Кабачок надає млинцям соковитий і ніжний смак, картопля — легку кремовість та ситність, а зелена цибуля прикрашає їх свіжим ароматом та пікантністю. Такі млинці за рецептом Shuba можуть бути головними на вашому столі або доповнювати інші страви. Вони підходять і для сніданку, і для обіду, і вечері.

Як приготувати млинці з кабачком та картоплею

Інгредієнти на 6 порцій:

яйця курячі — 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

молоко — 300 мл;

борошно — 170 г;

олія соняшникова — 1 ст. л.;

кабачки — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

цибуля зелена — до свого смаку.

Для соусу:

сметана — 200 г;

часник, зубчики — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, кріп, гілочка — до свого смаку

Спосіб приготування:

Яйця збийте у легку піну із сіллю. Влийте молоко та перемішайте. Всипте борошно, перемішайте. Влийте олію, перемішайте. Натріть на великій тертці кабачок та картопля. Відіжміть зайву рідину з овочів і додайте їх у тісто. Зелену цибулю наріжте і всипте в тісто. Все перемішайте. Розігрійте сковороду з олією, влийте тісто для першого млинця, розподіліть його по сковороді, накрийте кришкою і смажте по обидва боки до готовності, близько 4 хвилин з кожного боку. Посмажте так усі млинці. Приготуйте соус. Часник дрібно наріжте, всипте в сметану, приправте сіллю та перцем, перемішайте.

Страву можна також подавати із сирним соусом. Тим більше його легко приготувати, поки печуть млинці.