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Не "стрілятимуть" і прилипатимуть до сковороди: розкрито рецепт ідеальних кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені кабачки тепер готувати простіше
Улюблені кабачки тепер готувати простіше. Фото Meta.ua

Ви приготуєте улюблену страву з легкістю

Кабачки – універсальні овочі, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: фантастичні оладки та млинці, рулети та навіть торти з начинками. Однак часто буває, що овоч при смаженні "стріляє" і прилипає до сковороди.

Виявляється, цю проблему дуже легко виправити, посмаживши овоч просто, без зайвого клопоту. Зробити це легко, просто та за допомогою тільки підручних продуктів — соняшникової олії, борошна та води. Завдяки дивовижному лайфхаку від "Мета" готувати кабачки ви будете легко та із задоволенням.

Як посмажити кабачки

Інгредієнти:

  • кабачки;
  • олія соняшникова;
  • борошно пшеничне;
  • вода.

Спосіб приготування:

  1. Добре розігрійте сковороду і лише після цього змащуйте її олією.
  2. Далі кожен шматочок кабачка потрібно рясно вмочити у борошно та воду, і лише після цього відправляти їх на сковороду.
  3. Смажити кабачки потрібно з двох сторін, тому періодично необхідно перевертати їх лопаткою. Якщо використовуєте сковороду з покриттям тефлоновим, беріть силіконову або дерев’яну. Так ви збережете ніжне покриття і продовжите його термін.

Такі прості у приготуванні, але смачні кабачки краще подавати з улюбленим соусом. Смачного!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома