Не "стрілятимуть" і прилипатимуть до сковороди: розкрито рецепт ідеальних кабачків

Ви приготуєте улюблену страву з легкістю

Кабачки – універсальні овочі, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: фантастичні оладки та млинці, рулети та навіть торти з начинками. Однак часто буває, що овоч при смаженні "стріляє" і прилипає до сковороди.

Виявляється, цю проблему дуже легко виправити, посмаживши овоч просто, без зайвого клопоту. Зробити це легко, просто та за допомогою тільки підручних продуктів — соняшникової олії, борошна та води. Завдяки дивовижному лайфхаку від "Мета" готувати кабачки ви будете легко та із задоволенням.

Як посмажити кабачки

Інгредієнти:

кабачки;

олія соняшникова;

борошно пшеничне;

вода.

Спосіб приготування:

Добре розігрійте сковороду і лише після цього змащуйте її олією. Далі кожен шматочок кабачка потрібно рясно вмочити у борошно та воду, і лише після цього відправляти їх на сковороду. Смажити кабачки потрібно з двох сторін, тому періодично необхідно перевертати їх лопаткою. Якщо використовуєте сковороду з покриттям тефлоновим, беріть силіконову або дерев’яну. Так ви збережете ніжне покриття і продовжите його термін.

Такі прості у приготуванні, але смачні кабачки краще подавати з улюбленим соусом. Смачного!