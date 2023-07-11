Не "стрілятимуть" і прилипатимуть до сковороди: розкрито рецепт ідеальних кабачків
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Ви приготуєте улюблену страву з легкістю
Кабачки – універсальні овочі, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: фантастичні оладки та млинці, рулети та навіть торти з начинками. Однак часто буває, що овоч при смаженні "стріляє" і прилипає до сковороди.
Виявляється, цю проблему дуже легко виправити, посмаживши овоч просто, без зайвого клопоту. Зробити це легко, просто та за допомогою тільки підручних продуктів — соняшникової олії, борошна та води. Завдяки дивовижному лайфхаку від "Мета" готувати кабачки ви будете легко та із задоволенням.
Як посмажити кабачки
Інгредієнти:
- кабачки;
- олія соняшникова;
- борошно пшеничне;
- вода.
Спосіб приготування:
- Добре розігрійте сковороду і лише після цього змащуйте її олією.
- Далі кожен шматочок кабачка потрібно рясно вмочити у борошно та воду, і лише після цього відправляти їх на сковороду.
- Смажити кабачки потрібно з двох сторін, тому періодично необхідно перевертати їх лопаткою. Якщо використовуєте сковороду з покриттям тефлоновим, беріть силіконову або дерев’яну. Так ви збережете ніжне покриття і продовжите його термін.
Такі прості у приготуванні, але смачні кабачки краще подавати з улюбленим соусом. Смачного!