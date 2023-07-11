Не будут "стрелять" и прилипать к сковороде: раскрыт рецепт идеальных кабачков
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Вы приготовите любимое блюдо с легкостью
Кабачки – универсальные овощи, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: фантастические оладьи и блины, рулеты и даже торты с начинками. Однако часто бывает, что овощ при жарке "стреляет" и прилипает к сковороде.
Оказывается, эту проблему очень легко исправить, пожарив овощ просто, без лишних хлопот. Сделать это можно легко, просто, без лишних хлопот и с помощью только подручных продуктов — подсолнечного масла, муки и воды. Благодаря удивительному лайфхаку от "Мета" готовить кабачки вы будете легко и с удовольствием.
Как пожарить кабачки
Ингредиенты:
- кабачки;
- масло подсолнечное;
- мука пшеничная;
- вода.
Способ приготовления:
- Хорошо разогрейте сковороду и только после этого смазывайте ее подсолнечным маслом.
- Далее каждый кусочек кабачка нужно обильно обмакнуть в муке и воде, и лишь после этого отправлять их на сковороду.
- Жарить кабачки нужно с двух сторон, поэтому периодически необходимо переворачивать их лопаткой. Если используете сковороду с тефлоновым покрытием, берите силиконовую или деревянную. Так вы сохраните нежное покрытие и продлите ее срок.
Такие простые в приготовлении, но вкусные кабачки лучше подавать с любимым соусом. Приятного аппетита!