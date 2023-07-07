Главный вопрос сезона: в каких случаях нужно чистить кабачки

Секреты, которые легко запомнить

Летом на нашем столе появляются любимые всеми кабачки. Рецептов блюд из кабачков уйма. Их можно солить, тушить или жарить. Кабачки можно подавать, как закуску, делать из них рагу, супы или оладьи. И все это – лишь малая часть того, что можно готовить из кабачков.

Но при приготовлении этого овоща возникает вполне закономерный вопрос – нужно ли его чистить и в каких случаях? Разбираемся вместе со Сhef.

Когда кабачки нужно чистить обязательно

Если приобретаете овощ не в сезон. Сезон кабачков начинается в конце мая и продолжается до конца сентября.

В период с октября по май на наших широтах кабачок не растет — это импортный продукт. Для сохранения свежести и других питательных свойств плоды обрабатывают особыми реактивами. Они плохо смываются, поэтому кабачок перед приготовлением лучше очистить от кожуры.

Если кабачок полностью созрел. В этом случае кожура плода становится толстой и продолжительность термообработки овоща увеличивается. Если не срезать кожуру, мякоть быстро приготовится, а кожура плода останется жесткой.

Если вы планируете готовить кабачковую икру. Как правило, для этого блюда используют созревшие овощи. Все компоненты обжариваются и измельчаются из-за мясорубки. Если не чистить кабачок, кожура может остаться достаточно жесткой и будет ощущаться в блюде.

Если же икра готовится запас на зиму, то кожура может забродить и икра будет непригодной к употреблению. Потому ее тоже лучше почистить.

Если кабачок переопыляется с тыквой. В этом случае даже на молодых незрелых плодах будет жесткая, жесткая кожура. Качество мякоти не пострадает, но чистить придется обязательно.

В каких случаях не стоит снимать шкурку с овоща

Если вы приобрели нежный молодой кабачок, выращенный дома без использования химикатов. При обжаривании мякоть быстро приготовится и кусочки потеряют свою форму.

Почистили кабачки? Приготовьте кабачковую икру по ленивому рецепту — и зимой будете с удовольствием наслаждаться вкуснятиной.