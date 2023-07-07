Головне питання сезону: у яких випадках потрібно чистити кабачки

Секрети, які легко запам’ятати

Влітку на нашому столі з’являються улюблені всіма кабачки. Рецептів страв з кабачків сила-силенна. Їх можна солити, гасити чи смажити. Кабачки можна подавати, як закуску, робити з них рагу, супи або оладки. І все це лише мала частина того, що можна готувати з кабачків.

Але при приготуванні цього овочу виникає цілком закономірне питання – чи потрібно його чистити та в яких випадках? Розбираємось разом із Сhef.

Коли кабачки потрібно чистити обов’язково

Якщо купуєте овоч не в сезон. Сезон кабачків починається наприкінці травня та триває до кінця вересня.

У період з жовтня до травня на наших широтах кабачок не росте — це імпортний продукт. Для збереження свіжості та інших поживних властивостей плоди обробляють спеціальними реактивами. Вони погано змиваються, тому кабачок перед приготуванням краще очистити від шкірки.

Якщо кабачок повністю дозрів. У цьому випадку шкірка плода стає товстою і тривалість термообробки овочів збільшується. Якщо не зрізати шкірку, м'якуш швидко приготується, а шкірка плода залишиться жорсткою.

Якщо ви плануєте готувати кабачкову ікру. Як правило, для цієї страви використовують дозрілі овочі. Всі компоненти обсмажуються та подрібнюються через м’ясорубку. Якщо не чистити кабачок, шкірка може залишитися досить жорсткою і відчуватиметься у страві.

Якщо ж ікра готується запас на зиму, то шкірка може забродити та ікра буде непридатною для вживання. Тому її також краще почистити.

Якщо кабачок перезапилюється з гарбузом. У цьому випадку навіть на молодих незрілих плодах буде жорстка, тверда шкірка. Якість м’якоті не постраждає, але чистити доведеться неодмінно.

У яких випадках не варто знімати шкірку з овочів

Якщо ви придбали ніжний молодий кабачок, вирощений удома без використання хімікатів. При обсмажуванні м’якуш швидко приготується і шматочки втратять свою форму.

Почистили кабачки? Приготуйте кабачкову ікру за лінивим рецептом — і взимку будете із задоволенням насолоджуватися смакотою.